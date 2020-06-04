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75 лет Великой Победы
2020-06-04T15:41
https://ria.ru/20200604/1572468551.html
В Новосибирской области состоялась первая тренировка парадных расчетов
https://cdn23.img.ria.ru/images/147995/02/1479950251_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_d2f749b2cf0bcd5048c24982651c12d8.jpg
РИА Новости

В Новосибирской области состоялась первая тренировка парадных расчетов

15:41 04.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий во время репетиции парада Победы
Военнослужащий во время репетиции парада Победы
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Военнослужащий во время репетиции парада Победы. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 4 июн – РИА Новости. Первая тренировка расчетов парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялась в четверг на территории военного аэродрома "Толмачево" в Новосибирской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
"В едином строю прошли 20 парадных расчетов общевойскового объединения Центрального военного округа, соединения противовоздушной обороны, а также других силовых структур и ведомств. Участники отработали соблюдение интервалов и дистанций, слаженность парадного строя во время движения", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что репетиция проходила с соблюдением сценария проведения торжественного мероприятия. Руководил тренировкой заместитель командующего 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа по военно-политической работе полковник Владимир Перепелица.
"При подготовке к проведению парада строго соблюдаются санитарно-противоэпидемиологические требования: военнослужащие проходят обязательный медицинский осмотр военными медиками, личный состав при себе имеет маски, перчатки, антисептики. Вся техника, участвующая в параде, а также транспорт, на котором происходит перевозка военнослужащих к месту проведения тренировок, проходит полную дезинфекционную обработку", - отметили в пресс-службе.
Парад Победы состоится 24 июня в 10.00 по местному времени (06.00 мск) на главной площади Новосибирска.
Президент России - верховный главнокомандующий вооруженными силами Владимир Путин и глава Совета безопасности Казахстана и председатель правящей партии Нур Отан Нурсултан Назарбаев на военном параде в честь 74-й годовщины Победы в ВОВ на Красной площади в Москве
Вчера, 12:4875 лет Великой Победы
Песков: акцент в приглашениях на парад Победы делается на глав стран СНГ
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75 лет Великой ПобедыПарад ПобедыТолмачево (аэропорт)НовосибирскНовосибирская область
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