В Новосибирской области состоялась первая тренировка парадных расчетов

Военнослужащий во время репетиции парада Победы. Архивное фото

Военнослужащий во время репетиции парада Победы

НОВОСИБИРСК, 4 июн – РИА Новости. Первая тренировка расчетов парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялась в четверг на территории военного аэродрома " Первая тренировка расчетов парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялась в четверг на территории военного аэродрома " Толмачево " в Новосибирской области , сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"В едином строю прошли 20 парадных расчетов общевойскового объединения Центрального военного округа, соединения противовоздушной обороны, а также других силовых структур и ведомств. Участники отработали соблюдение интервалов и дистанций, слаженность парадного строя во время движения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что репетиция проходила с соблюдением сценария проведения торжественного мероприятия. Руководил тренировкой заместитель командующего 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа по военно-политической работе полковник Владимир Перепелица.

"При подготовке к проведению парада строго соблюдаются санитарно-противоэпидемиологические требования: военнослужащие проходят обязательный медицинский осмотр военными медиками, личный состав при себе имеет маски, перчатки, антисептики. Вся техника, участвующая в параде, а также транспорт, на котором происходит перевозка военнослужащих к месту проведения тренировок, проходит полную дезинфекционную обработку", - отметили в пресс-службе.