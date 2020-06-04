Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-04T15:41
https://ria.ru/20200604/1572468524.html
В Сочи двум братьям-полицейским вынесли приговор за взяточничество
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:208:1956:1308_1036x0_80_0_0_852ede01d3979f590c0652a8f3515866.jpg
РИА Новости

В Сочи двум братьям-полицейским вынесли приговор за взяточничество

15:40 04.06.2020 (обновлено: 15:41 04.06.2020)
287
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России
© РИА Новости / Антон Денисов
СОЧИ, 4 июн - РИА Новости. Суд приговорил двух братьев-полицейских в Сочи к семи с половиной и восьми годам лишения свободы, а также к штрафам в 1 и 1,5 миллиона рублей за взятку в 250 тысяч рублей, сообщает прокуратура Краснодарского края.
По данным ведомства, два брата, работавших оперуполномоченными в Сочи, Владимир и Евгений Хеликовы с сообщником с сентября 2017 года по апрель 2018 года готовились получить взятку. Уточняется, что они за 250 тысяч рублей обещали не проводить проверку по факту обнаружения у 30-летнего жителя Сочи вещества, внешне схожего с наркотическим.
"Они получили лично взятку в сумме 225 тысяч рублей, являющейся частью от требуемых 250 тысяч рублей за увод от ответственности", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в апреле 2018 года при передаче денег полицейские были задержаны. В отношении братьев было возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к получению взятки" и "Получение взятки организованной группой в крупном размере".
"Они признаны виновными... Суд назначил подсудимым наказание в виде восьми и семи с половиной лет лишения свободы соответственно. Кроме того, им назначены дополнительные наказания в виде лишения права занимать должности в органах МВД РФ сроком на пять лет, а также штраф в размере 1,5 миллиона и 1 миллиона рублей", - добавляют в ведомстве.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 15:28
В Уфе задержали гражданина Китая при даче взятки сотруднику ФСБ
200000
Обсудить 0
ВладимирСочиКраснодарский крайПроисшествия
Рекомендуем
Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин
СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина
Облет места чрезвычайной ситуации в Норильске
Депутат попросил СК отстранить Потанина от руководства "Норникелем"
Изъятие денег во время обыска на даче матери белорусского блогера Тихановского
На даче матери белорусского блогера Тихановского нашли 900 тысяч долларов
Флаг Тайваня
Эксперт спрогнозировал развитие конфликта США и Китая вокруг Тайваня
Мужчина в защитной маске во время пробежки в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, который вновь открылся для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Коронавирус COVID-19
Врачи нашли связь между уровнем витамина K и осложнениями от COVID-19
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает во время приветственного ужина от имени Верховного Суда РФ в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи. 17 июня 2019
В Краснодарском крае карантин продлили до 21 июня
Девушка до и после избавления от наркотической зависимости
Девушка бросила наркотики и преобразилась до неузнаваемости
Разлив дизтоплива на ТЭЦ в Норильске
В Кремле назвали причину подключения правоохранителей к ЧП в Норильске
Оползень в Норвегии. Скриншот
Оползень унес в море жилой поселок
Место разлива топлива в Норильске
Очевидец ЧП в Норильске рассказал подробности инцидента
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев и Шафран объяснили уход ведущей из программы "Полный контакт"
Завод Электроцинк во Владикавказе
Российский завод выставили на продажу на "Авито"
Наушники
Бывший зампред КГБ оценил возможность определить прослушку телефона
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Кузбассе за сутки выявили 28 случаев коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:54Застрявшие в Уругвае россияне вернутся на родину рейсом из Буэнос-Айреса
01:51В посольство России в Буэнос-Айресе поступило сообщение о минировании
01:40Врач предупредил об опасности отекших век
01:40Дела трех обвиняемых в убийстве афроамериканца в США передали в суд
01:16Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус
01:04Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
01:00AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
00:54Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
00:50Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске
00:50Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
00:42Часть военных остаются в районе Вашингтона
00:40Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
00:25Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
00:19Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
00:16США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
00:14Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
00:09Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
00:09В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
00:05В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:46Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк
Лента новостейМолния