В Сочи двум братьям-полицейским вынесли приговор за взяточничество

СОЧИ, 4 июн - РИА Новости. Суд приговорил двух братьев-полицейских в Сочи к семи с половиной и восьми годам лишения свободы, а также к штрафам в 1 и 1,5 миллиона рублей за взятку в 250 тысяч рублей, сообщает прокуратура Краснодарского края.
По данным ведомства, два брата, работавших оперуполномоченными в Сочи, Владимир и Евгений Хеликовы с сообщником с сентября 2017 года по апрель 2018 года готовились получить взятку. Уточняется, что они за 250 тысяч рублей обещали не проводить проверку по факту обнаружения у 30-летнего жителя Сочи вещества, внешне схожего с наркотическим.
"Они получили лично взятку в сумме 225 тысяч рублей, являющейся частью от требуемых 250 тысяч рублей за увод от ответственности", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в апреле 2018 года при передаче денег полицейские были задержаны. В отношении братьев было возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к получению взятки" и "Получение взятки организованной группой в крупном размере".
"Они признаны виновными... Суд назначил подсудимым наказание в виде восьми и семи с половиной лет лишения свободы соответственно. Кроме того, им назначены дополнительные наказания в виде лишения права занимать должности в органах МВД РФ сроком на пять лет, а также штраф в размере 1,5 миллиона и 1 миллиона рублей", - добавляют в ведомстве.