В Сочи двум братьям-полицейским вынесли приговор за взяточничество

СОЧИ, 4 июн - РИА Новости. Суд приговорил двух братьев-полицейских в Суд приговорил двух братьев-полицейских в Сочи к семи с половиной и восьми годам лишения свободы, а также к штрафам в 1 и 1,5 миллиона рублей за взятку в 250 тысяч рублей, сообщает прокуратура Краснодарского края

По данным ведомства, два брата, работавших оперуполномоченными в Сочи, Владимир и Евгений Хеликовы с сообщником с сентября 2017 года по апрель 2018 года готовились получить взятку. Уточняется, что они за 250 тысяч рублей обещали не проводить проверку по факту обнаружения у 30-летнего жителя Сочи вещества, внешне схожего с наркотическим.

"Они получили лично взятку в сумме 225 тысяч рублей, являющейся частью от требуемых 250 тысяч рублей за увод от ответственности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в апреле 2018 года при передаче денег полицейские были задержаны. В отношении братьев было возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к получению взятки" и "Получение взятки организованной группой в крупном размере".