В Свердловской области выпускники смогут сдать ЕГЭ без масок и перчаток

"Мы не планируем выдавать маски и перчатки для участников ЕГЭ, для выпускников. Если дети (пришли на экзамен) с мерами предосторожности, единственное, при предъявлении документа, паспорта ребята обязаны будут снять маску и подтвердить, что это именно выпускник, который заявлен на проведение процедуры ЕГЭ. В этой части каждый имеет право прийти с условиями безопасности", - сказал Биктуганов.

Он отметил, что в области организованы 155 пунктов проведения экзамена, каждый его сотрудник обязательно будет работать в масках и перчатках. Также министр сказал, что при входе в пункт и у специалистов, и у учащихся будет измеряться температура. Если она будет повышена, то ребенок отстраняется, а его контакты будут направлены в медицинские организации. В таком случае выпускник сможет сдать экзамен в резервные даты - 23 и 24 июля и в августе, уточнил Биктуганов.