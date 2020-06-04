В Свердловской области выпускники смогут сдать ЕГЭ без масок и перчаток

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Выпускники в Свердловской области могут не надевать маску и перчатки на сдачу Единого государственного экзамена, средства индивидуальной защиты обязательны только для сотрудников пунктов проведения ЕГЭ, заявил журналистам министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов.
"Мы не планируем выдавать маски и перчатки для участников ЕГЭ, для выпускников. Если дети (пришли на экзамен) с мерами предосторожности, единственное, при предъявлении документа, паспорта ребята обязаны будут снять маску и подтвердить, что это именно выпускник, который заявлен на проведение процедуры ЕГЭ. В этой части каждый имеет право прийти с условиями безопасности", - сказал Биктуганов.
Он отметил, что в области организованы 155 пунктов проведения экзамена, каждый его сотрудник обязательно будет работать в масках и перчатках. Также министр сказал, что при входе в пункт и у специалистов, и у учащихся будет измеряться температура. Если она будет повышена, то ребенок отстраняется, а его контакты будут направлены в медицинские организации. В таком случае выпускник сможет сдать экзамен в резервные даты - 23 и 24 июля и в августе, уточнил Биктуганов.
Региональное тестирование всей технологической цепочки для обеспечения бесперебойной работы пунктов и технических специалистов пройдет 23 июня, 24 и 25 июня будет проведено федеральное тестирование готовности пунктов. Пробный экзамен состоится 29 и 30 июня, чтобы еще раз убедиться, что система готова, добавил министр.
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