Лукашенко предложил сопернику на выборах рассказать, за что он был уволен

МИНСК, 4 июн – РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил одному из своих соперников на выборах, экс-главе парка высоких технологий Валерию Цепкало рассказать публично, за что он был уволен и на какие средства ведет избирательную кампанию.

Выборы президента назначены в Белоруссии на 9 августа. В различных регионах республики проходят пикеты по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов, подписей избирателей нужно собрать минимум 100 тысяч. В настоящее время подписи в поддержку своего выдвижения кандидатами собирают 14 претендентов на высший государственный пост, в том числе Лукашенко и Цепкало.

"Один (претендент на пост президента – ред.) заявляет, что он цифровую повестку выработал в Беларуси и создал IT-парк. Так вот должен сказать: я попросил, чтобы он рассказал, почему его уволили, такого знаменитого. До сих пор не говорит. Мы ждем. Придет время, нужно – скажем", - цитирует в четверг президента Sputnik Беларусь

Он также призвал своего оппонента публично рассказать, на какие средства он ведет избирательную кампанию. "Это ж до вранья дойти… Спрашивают: "На чьи деньги ведешь эту кампанию?" - "Я дом продал и на эти деньги веду кампанию". Даже если продал, то этих денег хватит на одну неделю, чтобы тысячу человек штаб содержать или даже 500 и вести эту кампанию", - сказал Лукашенко.

При этом президент заметил, что его соперник продолжает жить в этом доме. "Но вы посмотрите, как продал? Он же живет в этом доме. Он продал дом свой какой-то компании, она ему заплатила деньги, но он там живет. Что это такое? Это финансирование предвыборной кампании. И он, наглец, выходит, и такой чистый, пушистый", - продолжил президент.