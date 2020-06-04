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2020-06-04T15:28
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Лукашенко предложил сопернику на выборах рассказать, за что он был уволен
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РИА Новости

Лукашенко предложил сопернику на выборах рассказать, за что он был уволен

15:28 04.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 4 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил одному из своих соперников на выборах, экс-главе парка высоких технологий Валерию Цепкало рассказать публично, за что он был уволен и на какие средства ведет избирательную кампанию.
Выборы президента назначены в Белоруссии на 9 августа. В различных регионах республики проходят пикеты по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов, подписей избирателей нужно собрать минимум 100 тысяч. В настоящее время подписи в поддержку своего выдвижения кандидатами собирают 14 претендентов на высший государственный пост, в том числе Лукашенко и Цепкало.
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"Один (претендент на пост президента – ред.) заявляет, что он цифровую повестку выработал в Беларуси и создал IT-парк. Так вот должен сказать: я попросил, чтобы он рассказал, почему его уволили, такого знаменитого. До сих пор не говорит. Мы ждем. Придет время, нужно – скажем", - цитирует в четверг президента Sputnik Беларусь.
Он также призвал своего оппонента публично рассказать, на какие средства он ведет избирательную кампанию. "Это ж до вранья дойти… Спрашивают: "На чьи деньги ведешь эту кампанию?" - "Я дом продал и на эти деньги веду кампанию". Даже если продал, то этих денег хватит на одну неделю, чтобы тысячу человек штаб содержать или даже 500 и вести эту кампанию", - сказал Лукашенко.
При этом президент заметил, что его соперник продолжает жить в этом доме. "Но вы посмотрите, как продал? Он же живет в этом доме. Он продал дом свой какой-то компании, она ему заплатила деньги, но он там живет. Что это такое? Это финансирование предвыборной кампании. И он, наглец, выходит, и такой чистый, пушистый", - продолжил президент.
Он также прокомментировал одно из выступлений Цепкало, где тот рассказал, что Лукашенко в 1994 году был близок белорусскому народу, в том числе его бабушке, за подкованность в сельскохозяйственной теме. "Он рассказывает, что я его бабушке понравился, потому что знал, сколько свиноматка может родить поросят. Встает вопрос, а тебе-то я чем тогда понравился? Почему ты от (Станислава – ред.) Шушкевича прибежал ко мне на коленях просить (на выборах 1994 года Цепкало входил в команду Лукашенко – ред.) ? Мы же это не забыли… И потом, он (Цепкало – ред.) просто не понимает, ведь количество рожденных поросят от свиноматки и их качество не зависит от свиноматки. Это еще зависит от хряка. И если будет такой хряк, как этот человек, то мертворожденные будут поросята", - сказал Лукашенко.
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Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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