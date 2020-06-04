В Уфе задержали гражданина Китая при даче взятки сотруднику ФСБ

Ведомство уточняет, что фигурантом уголовного дела по статье УК РФ "дача взятки в особо крупном размере" стал 49-летний гражданин КНР, временно проживающий в Уфе.
По версии следствия, в конце мая – начале июня 2020 года иностранец, который является генеральным директором ООО "Галактика", предложил сотруднику регионального управления ФСБ России взятку в 2 миллиона рублей за незаконный возврат его мобильного телефона и других электронных носителей, изъятых силовиками в его фирме, и прекращение проверок его бизнеса.
"Сотрудник ФСБ доложил руководству о незаконном предложении. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, при передаче денежных средств сотруднику ФСБ, подозреваемый был задержан с поличным. При этом гражданин Китая принес на встречу мобильный телефон аналогичной модели, на который планировал заменить изъятый. С задержанным проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, вину в совершенном преступлении он признал, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает башкирский следком.