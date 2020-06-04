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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-04T15:42
https://ria.ru/20200604/1572467632.html
Минкомсвязь готова к запуску электронного голосования по Конституции
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569087871_0:79:1500:923_1036x0_80_0_0_672b5eff233e87037210f2e25bfec25a.jpg
РИА Новости

Минкомсвязь готова к запуску электронного голосования по Конституции

15:26 04.06.2020 (обновлено: 15:42 04.06.2020)
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© РИА Новости / Николай ХижнякКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Николай Хижняк
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Минкомсвязь РФ готова к запуску на портале госуслуг электронной формы заявления для голосования по поправкам к Конституции РФ, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев на заседании ЦИК.
"Для того, чтобы обеспечить нашим пользователям портала госуслуг возможность проголосовать, мы в соответствии с тем проектом порядка, который был 2 июня принят за основу, уже реализовали электронную форму заявления, которая позволят пользователям с подтвержденной учетной записью подать заявление и изъявить желание таким образом проголосовать в электронном виде. Мы эту форму с ЦИК согласовали", - сказал министр.
"В принципе, мы технически завтра готовы открыть, если соответствующее решение сегодня об окончательном утверждении порядка будет принято, с 5 июня эта форма будет доступна всем нашим пользователям на портале госуслуг, и любой из них, кто имеет подтвержденную учетную запись и кто сопоставлен с регистром избирателей, сможет такое заявление подать с завтрашнего дня и до 21 июня", - добавил Шадаев.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
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Голосование по поправкам в КонституциюМаксут ШадаевТехнологииКонституция РФМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)
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