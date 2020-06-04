Минкомсвязь готова к запуску электронного голосования по Конституции

"Для того, чтобы обеспечить нашим пользователям портала госуслуг возможность проголосовать, мы в соответствии с тем проектом порядка, который был 2 июня принят за основу, уже реализовали электронную форму заявления, которая позволят пользователям с подтвержденной учетной записью подать заявление и изъявить желание таким образом проголосовать в электронном виде. Мы эту форму с ЦИК согласовали", - сказал министр.

"В принципе, мы технически завтра готовы открыть, если соответствующее решение сегодня об окончательном утверждении порядка будет принято, с 5 июня эта форма будет доступна всем нашим пользователям на портале госуслуг, и любой из них, кто имеет подтвержденную учетную запись и кто сопоставлен с регистром избирателей, сможет такое заявление подать с завтрашнего дня и до 21 июня", - добавил Шадаев.