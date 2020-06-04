После марша в память о Флойде в Лондоне задержали 13 человек

Акция протеста в Лондоне в память Джорджа Флойда

ЛОНДОН, 4 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Полиция Полиция Лондона задержала 13 человек после марша в память о погибшем в США Джордже Флойде, сообщил в четверг Скотланд-Ярд

В среду тысячи протестующих против расизма прошли маршем по центру Лондона от Гайд-парка до Парламентской площади. Шествие прошло спокойно, была отмечена лишь одна непродолжительная потасовка у въезда в резиденцию премьера на Даунинг-стрит. Во время аналогичного марша, состоявшегося в прошлые выходные, были задержаны более 20 человек.

Как уточнили в полиции, из общего количества двое мужчин были задержаны именно у Даунинг-стрит по обвинению в нападении на сотрудника экстренных служб. Во время марша рядом с ведущими на эту улицу воротами образовался митинг численностью в несколько сотен человек. Собравшиеся выкрикивали оскорбления в адрес премьера Бориса Джонсона и президента США Дональда Трампа

Полиция оценила марш как мирный, несмотря на то, что его участники периодически кидали в полицейских пустые пластиковые бутылки, плескали водой и выкрикивали нецензурные фразы. Известно, что пострадали как минимум двое офицеров полиции - один был побит при потасовке у Даунинг-стрит, второму в голову угодила брошенная митингующими на Трафальгарской площади стеклянная бутылка. Одному из операторов, снимавших шествие, также бутылкой попали в голову. Съемочная группа австралийского телеканала была вынуждена прервать репортаж и спасаться бегством от экстремистски настроенных молодых людей. На размещенных в соцсетях видео очевидцев видно, что на помощь съемочной группе пришли двое полицейских, но группа молодых людей начала преследовать их и сбила одного с ног.

После завершения акции около сотни молодых людей - члены экстремистских и левацких организаций и "антифа" - продолжали передвигаться по улице Уайтхолл и угрожать полиции. Некоторые преследовали полицейских, преграждали дорогу полицейский фургонам. На место прибыли усиленные наряды, после чего толпа рассеялась.

Жители Лондона выражают в соцсетях возмущение тем, что полиция не применяла силу к нарушителям порядка и не реагировала на нападения и преследования. По мнению горожан, такая тактика может стимулировать рост насилия и беспорядков со стороны участников таких акций.