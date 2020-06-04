В Казахстане 37 пациентов с коронавирусом умерли от других болезней

АЛМА-АТА, 4 июн - РИА Новости. Среди зараженных коронавирусом жителей Среди зараженных коронавирусом жителей Казахстана 37 человек умерли в результате заболеваний, не связанных с этой инфекцией, сообщил министр здравоохранения республики Елжан Биртанов.

"Помимо 48 умерших (от COVID-19 - ред.) у нас есть 37 человек, которые умерли от других заболеваний, но у них есть сопутствующее заболевание - заражение коронавирусной инфекцией", - сказал он на брифинге в четверг.

Министр пояснил, что регистрация жертв COVID-19 в стране ведется в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

"Если человек скончался, например, от инфаркта миокарда или от острой травмы, но при этом был заражен (коронавирусом - ред.), то в таком случае основной диагноз остается основным", - отметил министр.

Он также сказал, что в настоящее время летальность от COVID-19 в Казахстане составляет 0,4%, что представляет собой число умерших от общего числа зараженных пациентов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались. К настоящему времени в Казахстане число выявленных случаев заболевания COVID-19 составляет более 12 тысяч.