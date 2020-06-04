Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T14:53
https://ria.ru/20200604/1572465792.html
В Казахстане 37 пациентов с коронавирусом умерли от других болезней
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571824002_0:165:3116:1918_1036x0_80_0_0_4fbd9e571a3e70ce5060445a5188d090.jpg
РИА Новости

В Казахстане 37 пациентов с коронавирусом умерли от других болезней

14:53 04.06.2020
1286
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
АЛМА-АТА, 4 июн - РИА Новости. Среди зараженных коронавирусом жителей Казахстана 37 человек умерли в результате заболеваний, не связанных с этой инфекцией, сообщил министр здравоохранения республики Елжан Биртанов.
"Помимо 48 умерших (от COVID-19 - ред.) у нас есть 37 человек, которые умерли от других заболеваний, но у них есть сопутствующее заболевание - заражение коронавирусной инфекцией", - сказал он на брифинге в четверг.
Министр пояснил, что регистрация жертв COVID-19 в стране ведется в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.
"Если человек скончался, например, от инфаркта миокарда или от острой травмы, но при этом был заражен (коронавирусом - ред.), то в таком случае основной диагноз остается основным", - отметил министр.
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
3 июня, 22:48Распространение нового коронавируса
Ученый рассказал, когда в организме появляются антитела к коронавирусу
Он также сказал, что в настоящее время летальность от COVID-19 в Казахстане составляет 0,4%, что представляет собой число умерших от общего числа зараженных пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались. К настоящему времени в Казахстане число выявленных случаев заболевания COVID-19 составляет более 12 тысяч.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
100001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КазахстанВ мире
Рекомендуем
7 ноября 2019. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.
Президент Казахстана призвал граждан соблюдать карантин
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Рада приняла закон об уголовной ответственности для "воров в законе"
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Кузбассе за сутки выявили 28 случаев коронавируса
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Камчатке супруги морили голодом четырехмесячных двойняшек
Кресла для судей в зале заседаний
Суд оправдал москвича по делу о драке из-за участия в другой потасовке
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 45 981
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани оценил ситуацию с коронавирусом в Иране
Бронеавтомобили военной полиции РФ на сирийско-турецкой границе
Россия зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии за сутки
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко предложил сопернику на выборах рассказать, за что он был уволен
Здание украинского телеканала Прямой
Нацсовет Украины по вопросам ТВ назначил проверку телеканалу "Прямой"
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
В Казахстане десять человек пострадали в драке на комбинате
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Ученый рассказал, когда в организме появляются антитела к коронавирусу
Коронавирус COVID-19
Врачи нашли связь между уровнем витамина K и осложнениями от COVID-19
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве
Россия, США и Китай обсудили подготовку межафганских переговоров
Тегеран
В Иране выявили рекордное число случаев коронавируса за сутки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:51В посольство России в Буэнос-Айресе поступило сообщение о минировании
01:40Врач предупредил об опасности отекших век
01:40Дела трех обвиняемых в убийстве афроамериканца в США передали в суд
01:16Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус
01:04Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
01:00AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
00:54Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
00:50Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске
00:50Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
00:42Часть военных остаются в районе Вашингтона
00:40Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
00:25Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
00:19Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
00:16США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
00:14Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
00:09Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
00:09В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
00:05В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:46Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк
23:37Российские студенты придумали способ воровать одежду из бутиков
Лента новостейМолния