ЦИК Белоруссии оценил предстоящие президентские выборы

МИНСК, 4 июн – РИА Новости. Председатель Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что текущая президентская избирательная кампания является самой тяжелой за всю историю страны.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. В настоящее время подписи в поддержку своего выдвижения кандидатами собирают 14 претендентов на высший государственный пост. Массовые пикеты по сбору подписей в поддержку выдвижения собирают сторонники Светланы Тихановской, претендующей на президентский пост, и ее мужа Сергея, который является руководителем ее инициативной группы. В конце мая на пикете в Гродно был задержан Тихановский и около десяти его сторонников. В МВД республики сообщили, что участники пикета были задержаны за применение насилия в отношении сотрудников милиции, возбуждено уголовное дело.

"Это самые тяжелые президентские выборы, даже в самом начале (кампании – ред.). Причем целенаправленно идет кампания с нарушениями закона с самых первых дней", - сказала Ермошина в четверг на заседании ЦИК, которое транслировалось на сайте комиссии.

Она привела в пример действия Тихановского, подчеркнув, что "граждан вводят в заблуждение подобные политики и борцы". "Они уверены, что сейчас такой период, когда на легитимных основаниях можно выходить на митинги в любое место, где пожелает новоявленный борец, и выражать протесты. Это – абсолютная неправда", - сказала Ермошина. По ее словам, людей приглашают участвовать по сути в митингах, а не в пикетах по сбору подписей. "Это – общественно-массовые мероприятия, которые организуются в нарушение закона о массовых мероприятиях. Пикет по сбору подписей может заниматься сбором подписей и ничем другим, конечно, он не может быть безмолвным… Но мы видим пикеты, где о кандидате потенциальном почти ничего нет, все остальное – агитация против конкретного лица, причем злобная, клеветническая и оскорбительная. Более того, там есть даже прямые угрозы мне", - продолжила глава ЦИК. Она призвала одуматься людей и "подписантов" за таких претендентов, считающих подобные пикеты мирными.

Она также заявила о "спланированной кампания по дискредитации (действующего президента – ред.), и противники главы государства ее и не скрывают". "Я говорю об определенных политических силах, которые действуют у нас в стране, которые и фейки размещают. Это и есть та самая классовая борьба, о которой говорили большевики… И интернет-ресурсы, не сохраняя объективность, включились", - отметила Ермошина.