СК расследует повреждения культовых камней железного века в Ленобласти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Следователи СК приняли к производству уголовное дело об уничтожении и повреждении культовых камней периода позднего железного века в Ленинградской области, отнесенных к объектам культурного наследия, сообщает пресс-служба СК РФ.
"В Ленинградской области следователи СК России приняли к производству уголовное дело об уничтожении и повреждении объектов культурного наследия", - сказано в сообщении.
© Фото : Следственный отдел по городу ПриозерскПовреждение в деревне Ольховка Приозерского района Ленинградской области в ходе производства земляных работ объектов археологического наследия
Повреждение в деревне Ольховка Приозерского района Ленинградской области в ходе производства земляных работ объектов археологического наследия
По данным пресс-службы, в Приозерском районе Ленинградской области на территории комплекса археологических памятников у деревни Ольховка в результате строительных работ уничтожили объект культурного наследия "Культовый камень Ольховка – 24" и повредили каменные кучи.
Как уточнили в пресс-службе, комплекс охватывает весь период позднего железного века и эпохи средневековья и включает поселения, грунтовые могильники, каменные насыпи и жертвенные камни.
© Фото : Следственный отдел по городу ПриозерскПовреждение в деревне Ольховка Приозерского района Ленинградской области в ходе производства земляных работ объектов археологического наследия
Повреждение в деревне Ольховка Приозерского района Ленинградской области в ходе производства земляных работ объектов археологического наследия
Ранее было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ "Уничтожение и повреждение выявленных объектов культурного наследия".
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