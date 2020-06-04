Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-04T14:35
https://ria.ru/20200604/1572464664.html
СК расследует повреждения культовых камней железного века в Ленобласти
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572464195_0:185:864:671_1036x0_80_0_0_f60a76807e4019ed1759fb02f90b436a.jpg
РИА Новости

СК расследует повреждения культовых камней железного века в Ленобласти

14:35 04.06.2020
184
© Фото : Следственный отдел по городу ПриозерскПовреждение в деревне Ольховка Приозерского района Ленинградской области в ходе производства земляных работ объектов археологического наследия
Повреждение в деревне Ольховка Приозерского района Ленинградской области в ходе производства земляных работ объектов археологического наследия
© Фото : Следственный отдел по городу Приозерск
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Следователи СК приняли к производству уголовное дело об уничтожении и повреждении культовых камней периода позднего железного века в Ленинградской области, отнесенных к объектам культурного наследия, сообщает пресс-служба СК РФ.
"В Ленинградской области следователи СК России приняли к производству уголовное дело об уничтожении и повреждении объектов культурного наследия", - сказано в сообщении.
© Фото : Следственный отдел по городу ПриозерскПовреждение в деревне Ольховка Приозерского района Ленинградской области в ходе производства земляных работ объектов археологического наследия
Повреждение в деревне Ольховка Приозерского района Ленинградской области в ходе производства земляных работ объектов археологического наследия
© Фото : Следственный отдел по городу Приозерск
Повреждение в деревне Ольховка Приозерского района Ленинградской области в ходе производства земляных работ объектов археологического наследия
По данным пресс-службы, в Приозерском районе Ленинградской области на территории комплекса археологических памятников у деревни Ольховка в результате строительных работ уничтожили объект культурного наследия "Культовый камень Ольховка – 24" и повредили каменные кучи.
Как уточнили в пресс-службе, комплекс охватывает весь период позднего железного века и эпохи средневековья и включает поселения, грунтовые могильники, каменные насыпи и жертвенные камни.
© Фото : Следственный отдел по городу ПриозерскПовреждение в деревне Ольховка Приозерского района Ленинградской области в ходе производства земляных работ объектов археологического наследия
Повреждение в деревне Ольховка Приозерского района Ленинградской области в ходе производства земляных работ объектов археологического наследия
© Фото : Следственный отдел по городу Приозерск
Повреждение в деревне Ольховка Приозерского района Ленинградской области в ходе производства земляных работ объектов археологического наследия
Ранее было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ "Уничтожение и повреждение выявленных объектов культурного наследия".
Сотрудник полиции
17 февраля, 13:17
В Карелии вандалы осквернили более 60 могил
420032
Обсудить 0
Следственный комитет России (СК РФ)Ленинградская областьПриозерский районПроисшествия
Рекомендуем
Инспектор ГИБДД
Московского водителя лишили прав за "бесконтактное" ДТП
Здание украинского телеканала Прямой
Нацсовет Украины по вопросам ТВ назначил проверку телеканалу "Прямой"
Ребенок и взрослые
Омбудсмен оценила работу опеки с семьей в Оренбуржье, где изъяли детей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко обвинил конкурентов в создании "каруселей" при сборе подписей
Агитационный плакат общероссийского голосования по поправкам в Конституции в Москве
Социологи выяснили отношение россиян к дате голосования по Конституции
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Камчатке супруги морили голодом четырехмесячных двойняшек
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Рада приняла закон об уголовной ответственности для "воров в законе"
Место разлива топлива в Норильске
Очевидец ЧП в Норильске рассказал подробности инцидента
Театр имени Евгения Вахтангова
Директор театра Вахтангова предложил монетизировать онлайн-спектакли
Туристы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Власти Петербурга изучают возможности возобновления туристического сезона
Петр Порошенко
Суд в Киеве разрешил принудительный привод Порошенко на допрос 10 июня
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Глава Роспотребнадзора сравнила тяжесть COVID-19 с другими инфекциями
Полиция
В башкирском селе произошла стрельба из-за девушки
Линии электропередач
В Чечне около 42 тысяч человек остаются без электроснабжения
Выборы в Белоруссии
ЦИК Белоруссии оценил предстоящие президентские выборы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:40Врач предупредил об опасности отекших век
01:40Дела трех обвиняемых в убийстве афроамериканца в США передали в суд
01:16Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус
01:04Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
01:00AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
00:54Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
00:50Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске
00:50Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
00:42Часть военных остаются в районе Вашингтона
00:40Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
00:25Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
00:19Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
00:16США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
00:14Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
00:09Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
00:09В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
00:05В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:46Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк
23:37Российские студенты придумали способ воровать одежду из бутиков
23:29В Вене прошла демонстрация против произвола полиции в США
Лента новостейМолния