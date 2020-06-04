СК расследует повреждения культовых камней железного века в Ленобласти

Повреждение в деревне Ольховка Приозерского района Ленинградской области в ходе производства земляных работ объектов археологического наследия

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Следователи Следователи СК приняли к производству уголовное дело об уничтожении и повреждении культовых камней периода позднего железного века в Ленинградской области , отнесенных к объектам культурного наследия, сообщает пресс-служба СК РФ.

"В Ленинградской области следователи СК России приняли к производству уголовное дело об уничтожении и повреждении объектов культурного наследия", - сказано в сообщении.

© Фото : Следственный отдел по городу Приозерск Повреждение в деревне Ольховка Приозерского района Ленинградской области в ходе производства земляных работ объектов археологического наследия © Фото : Следственный отдел по городу Приозерск Повреждение в деревне Ольховка Приозерского района Ленинградской области в ходе производства земляных работ объектов археологического наследия

По данным пресс-службы, в Приозерском районе Ленинградской области на территории комплекса археологических памятников у деревни Ольховка в результате строительных работ уничтожили объект культурного наследия "Культовый камень Ольховка – 24" и повредили каменные кучи.

Как уточнили в пресс-службе, комплекс охватывает весь период позднего железного века и эпохи средневековья и включает поселения, грунтовые могильники, каменные насыпи и жертвенные камни.

© Фото : Следственный отдел по городу Приозерск Повреждение в деревне Ольховка Приозерского района Ленинградской области в ходе производства земляных работ объектов археологического наследия © Фото : Следственный отдел по городу Приозерск Повреждение в деревне Ольховка Приозерского района Ленинградской области в ходе производства земляных работ объектов археологического наследия