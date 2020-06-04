В Челябинской области депутат заразился коронавирусом

ЧЕЛЯБИНСК, 4 июн – РИА Новости. Депутат Собрания депутатов города Троицка в Челябинской области Василий Черный заболел COVID-19, он чувствует себя хорошо, проходит лечение в медучреждении Депутат Собрания депутатов города Троицка в Челябинской области Василий Черный заболел COVID-19, он чувствует себя хорошо, проходит лечение в медучреждении Челябинска , сообщили РИА Новости в четверг в оперативном штабе Троицка.

"Депутат Собрания депутатов города Троицка Василий Черный заболел коронавирусной инфекцией. На самоизоляцию отправлены ещё 5 депутатов, контактировавших с ним, и часть сотрудников МУП "Электротепловые сети", поскольку Чёрный возглавляет это предприятие", - говорится в сообщении.

Депутат всегда использовал средства индивидуальной защиты, уточняется в сообщении.

Оперштаб поясняет, что депутат чувствует себя хорошо, находится в горбольнице №8 Челябинска.

По данным минздрава региона, на утро 4 июня в области подтверждены 3469 случаев заболевания COVID-19 (плюс 113 новых подтверждений ко вчерашнему дню). ️За прошедшие сутки выписан 61 человек, всего 1540 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. За прошедшие сутки умерло 2 человека от COVID-19.