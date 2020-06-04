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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T14:31
https://ria.ru/20200604/1572464399.html
В Челябинской области депутат заразился коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151994_0:182:2996:1867_1036x0_80_0_0_1e4b3da59fa842a7bf96999b741e2d63.jpg
РИА Новости

В Челябинской области депутат заразился коронавирусом

14:31 04.06.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 4 июн – РИА Новости. Депутат Собрания депутатов города Троицка в Челябинской области Василий Черный заболел COVID-19, он чувствует себя хорошо, проходит лечение в медучреждении Челябинска, сообщили РИА Новости в четверг в оперативном штабе Троицка.
"Депутат Собрания депутатов города Троицка Василий Черный заболел коронавирусной инфекцией. На самоизоляцию отправлены ещё 5 депутатов, контактировавших с ним, и часть сотрудников МУП "Электротепловые сети", поскольку Чёрный возглавляет это предприятие", - говорится в сообщении.
Кнессет
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Депутат всегда использовал средства индивидуальной защиты, уточняется в сообщении.
Оперштаб поясняет, что депутат чувствует себя хорошо, находится в горбольнице №8 Челябинска.
По данным минздрава региона, на утро 4 июня в области подтверждены 3469 случаев заболевания COVID-19 (плюс 113 новых подтверждений ко вчерашнему дню). ️За прошедшие сутки выписан 61 человек, всего 1540 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. За прошедшие сутки умерло 2 человека от COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЧелябинскЧелябинская областьОбщество
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