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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T14:29
https://ria.ru/20200604/1572464305.html
МАГАТЭ поставило 80 странам оборудование для диагностики COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_0:149:2992:1832_1036x0_80_0_0_5481dc691cfcac6aaf42a6fb1ad1e768.jpg
РИА Новости

МАГАТЭ поставило 80 странам оборудование для диагностики COVID-19

14:29 04.06.2020
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© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус
© Depositphotos / ralwel
ВЕНА, 4 июн - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии поставило 80 странам оборудование для диагностики COVID-19, в ближайшие дни и недели поставки продолжатся, сообщили в четверг в пресс-службе организации.
Речь идет о 250 партиях с диагностическим оборудованием и инструментами, реактивами и расходными материалами для ускорения процесса тестирования, а также оборудованием для личной защиты и лабораторными кабинетами для безопасного анализа взятых проб. Первой страной, получившей помощь агентства, стала Перу.
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"Сто двадцать стран обратились к нам за помощью. Мы провели крупнейшую в истории МАГАТЭ операцию по оказанию помощи. Мы помогаем странам, предоставляя оборудование для проведения ОТ-ПЦР, а также материалы для тестирования и взятия проб", - заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Метод полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) позволяет точно устанавливать наличие вируса за несколько часов. К настоящему моменту 80 стран получили помощь от МАГАТЭ, 49 из них поставили ПЦР-машины, отмечается в пресс-релизе.
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"Неотложная помощь и усилия в этой связи будут продолжаться. Я призываю страны и институты, которые в состоянии это сделать, внести вклад в это начинание", - отметил Гросси.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Рафаэль ГроссиКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗМАГАТЭПеруВ мире
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