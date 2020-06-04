МАГАТЭ поставило 80 странам оборудование для диагностики COVID-19

Метод полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) позволяет точно устанавливать наличие вируса за несколько часов. К настоящему моменту 80 стран получили помощь от МАГАТЭ, 49 из них поставили ПЦР-машины, отмечается в пресс-релизе.

"Неотложная помощь и усилия в этой связи будут продолжаться. Я призываю страны и институты, которые в состоянии это сделать, внести вклад в это начинание", - отметил Гросси.