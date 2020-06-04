Власти Петербурга изучают возможности возобновления туристического сезона

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Перспективы возобновления туристического сезона при условии улучшения эпидемической ситуации изучают в . Перспективы возобновления туристического сезона при условии улучшения эпидемической ситуации изучают в Санкт-Петербурге , говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора города.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в четверг принял участие в заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

По данным на 4 июня, всего с начала пандемии в Петербурге выявлено 17 444 инфицированных COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составил 0,98. За все время эпидемии выздоровели 6695 жителей Петербурга.

"Губернатор сообщил, что сейчас в Петербурге изучаются перспективы возобновления туристического сезона при условии кардинального улучшения эпидемической ситуации", - говорится в сообщении.

По словам Беглова, речь идет о внутреннем туризме.

Отмечается, что в Петербурге с 1 июня отменен режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет. При этом пожилым людям рекомендовано его соблюдать. Восстановлено действие льготных и бесплатных льготных проездных билетов на городской общественный транспорт. В северной столице возобновили работу Многофункциональные центры, услуги в которых предоставляются по предварительной записи. Также разрешено посещение кладбищ при обязательном использовании перчаток и масок.

Беглов также отметил, что с конца мая начались выплаты за счет средств федерального бюджета сотрудникам стационарных социальных учреждений. Выплачено уже около 44 миллионов рублей. На эти выплаты из Резервного фонда правительства РФ Петербургу выделено более 154 миллионов рублей.