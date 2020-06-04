Эксперт объяснил введение ЧС после разлива топлива в Норильске

"Режим ЧС федерального масштаба вводится, когда происходят какие-то чрезвычайные происшествия: техногенные аварии, стихийные бедствия, эпидемия и тому подобное. В Норильске очень серьезный разлив солярки - 20 тысяч тонн, это очень много. Есть угроза и населению, и угроза заражения акватории Северного Ледовитого океана. Там ущерб на миллиарды уже будет", - сказал Никулин.