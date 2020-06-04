Суд в Киеве разрешил принудительный привод Порошенко на допрос 10 июня

Позже в Госбюро расследований официально подтвердили информацию о решении Печерского суда. Также в ведомстве уточнили, что Порошенко вызывается на допрос по делу о перемещении через таможню коллекции картин. В сообщении на сайте Госбюро говорится, что "Печерский райсуд Киева принял решение о принудительном приводе Порошенко Петра Алексеевича для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников"." Допрос должен состояться в 11.00 10 июня 2020 года в помещении Государственного бюро расследований по адресу ул. Симона Петлюры, д. 15", - уточнили в ведомстве.