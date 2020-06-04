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2020-06-04T16:03
https://ria.ru/20200604/1572463580.html
Суд в Киеве разрешил принудительный привод Порошенко на допрос 10 июня
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РИА Новости

Суд в Киеве разрешил принудительный привод Порошенко на допрос 10 июня

14:17 04.06.2020 (обновлено: 16:03 04.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Палинчак / Перейти в фотобанкПетр Порошенко
Петр Порошенко
© РИА Новости / Михаил Палинчак
Перейти в фотобанк
Петр Порошенко . Архивное фото
КИЕВ, 4 июн – РИА Новости. Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Государственного бюро расследований Украины и разрешил принудительный привод бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос 10 июня, передает в четверг агентство "Украинские новости".
Ранее Госбюро расследований Украины вызвало на допрос Порошенко на 10 июня в 11.00 (совпадает с мск) по делу о прослушке его переговоров с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. Двадцать девятого мая экс-президент не явился сразу на два допроса - по вышеуказанному делу о прослушке, а также о незаконном перемещении через границу коллекции картин. В ведомстве не исключили принудительный привод Порошенко, поскольку он проигнорировал ряд повесток. Адвокат бывшего главы государства Игорь Головань заявил, что Порошенко не пришел на допросы, поскольку не был уведомлен о них в нужном порядке.
"Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований осуществить привод бывшего президента Петра Порошенко на допрос 10 июня. Такое решение суд принял в четверг. Суд удовлетворил ходатайство ГБР о принудительном приводе экс-президента. Допрос запланирован на 11.00. Он вызывается в качестве свидетеля", - сообщает агентство.
Сотрудники Государственного бюро расследований Украины
29 мая, 12:43
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Позже в Госбюро расследований официально подтвердили информацию о решении Печерского суда. Также в ведомстве уточнили, что Порошенко вызывается на допрос по делу о перемещении через таможню коллекции картин. В сообщении на сайте Госбюро говорится, что "Печерский райсуд Киева принял решение о принудительном приводе Порошенко Петра Алексеевича для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников"." Допрос должен состояться в 11.00 10 июня 2020 года в помещении Государственного бюро расследований по адресу ул. Симона Петлюры, д. 15", - уточнили в ведомстве.
Ранее Порошенко вызвали на допрос в Госбюро расследований по делу о незаконном перемещении через границу коллекции картин, однако он туда не пришел. По данным ведомства, допрос касался дела, в котором изучаются обстоятельства "перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников". Порошенко заявил, что все картины были ввезены на Украину законно и готов представить оригиналы таможенных деклараций. Он с женой приняли участие в открытии выставки в музее имени Ивана Гончара в Киеве, где представлены эти картины.
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
3 июня, 16:31
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