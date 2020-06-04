В Ненецком округе умер первый пациент с коронавирусом

"Сегодня (в четверг) провел совещание по строительству инфекционного отделения. Начать его пришлось с тяжелой новости. Прямо перед совещанием мне сообщили, что у нас умер пациент в инфекционном отделении №2. Он находился на лечении с тяжелым заболеванием крови. Ему был установлен сопутствующий диагноз коронавирусной инфекции", - написал Бездудный.