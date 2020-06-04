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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T14:01
https://ria.ru/20200604/1572462455.html
В Ненецком округе умер первый пациент с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571277046_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_92d5689cf80ccda4fc63336aa6bbf2c1.jpg
РИА Новости

В Ненецком округе умер первый пациент с коронавирусом

14:00 04.06.2020 (обновлено: 14:01 04.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПалата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске
Палата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МУРМАНСК, 4 июн – РИА Новости. Пациент, которому был поставлен диагноз коронавирус и имевший ряд тяжелых заболеваний, скончался в инфекционном отделении больницы в Ненецком округе, сообщил на своей странице "ВКонтакте" врио губернатор Юрий Бездудный.
"Сегодня (в четверг) провел совещание по строительству инфекционного отделения. Начать его пришлось с тяжелой новости. Прямо перед совещанием мне сообщили, что у нас умер пациент в инфекционном отделении №2. Он находился на лечении с тяжелым заболеванием крови. Ему был установлен сопутствующий диагноз коронавирусной инфекции", - написал Бездудный.
Он отметил, что причиной смерти стало тяжелое прогрессирующее заболевание крови, ковидная инфекция явилась сопутствующим заболеванием.
"Я знаю, что врачи боролись до последнего, чтобы спасти жизнь пациента", - подчеркнул Бездудный и добавил, что по итогам совещания дал поручение ускорить строительство инфекционного отделения.
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Всего в Ненецком округе на утро четверга выявлено 109 зараженных коронавирусом, 34 из них уже выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЮрий БездудныйКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ненецкий автономный округКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
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