В Ненецком округе умер первый пациент с коронавирусом

МУРМАНСК, 4 июн – РИА Новости. Пациент, которому был поставлен диагноз коронавирус и имевший ряд тяжелых заболеваний, скончался в инфекционном отделении больницы в Ненецком округе, сообщил на своей странице "ВКонтакте" врио губернатор Юрий Бездудный.
"Сегодня (в четверг) провел совещание по строительству инфекционного отделения. Начать его пришлось с тяжелой новости. Прямо перед совещанием мне сообщили, что у нас умер пациент в инфекционном отделении №2. Он находился на лечении с тяжелым заболеванием крови. Ему был установлен сопутствующий диагноз коронавирусной инфекции", - написал Бездудный.
Он отметил, что причиной смерти стало тяжелое прогрессирующее заболевание крови, ковидная инфекция явилась сопутствующим заболеванием.
"Я знаю, что врачи боролись до последнего, чтобы спасти жизнь пациента", - подчеркнул Бездудный и добавил, что по итогам совещания дал поручение ускорить строительство инфекционного отделения.
Всего в Ненецком округе на утро четверга выявлено 109 зараженных коронавирусом, 34 из них уже выздоровели.
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