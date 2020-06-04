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Туризм
2020-06-04T15:07
https://ria.ru/20200604/1572462425.html
Стало известно, как отели Израиля готовятся к приему гостей
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РИА Новости

Стало известно, как отели Израиля готовятся к приему гостей

15:07 04.06.2020
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© Фото : SendelbachСеверный пляж Эйлата.
Северный пляж Эйлата.
© Фото : Sendelbach
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. В Израиле для местных жителей открыли 30 процентов отелей по всей стране, принимают гостей только те, что соответствуют стандарту эксплуатации "Фиолетовый знак", сообщает министерство туризма страны.
"Новые санитарные правила разрабатывались в соответствии с руководящими принципами Министерства здравоохранения, — комментирует Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в России и СНГ. — Они необходимы для того, чтобы туристы чувствовали себя максимально безопасно в отелях страны. Надеемся, что скоро гостиницы в Израиле смогут принимать и зарубежных гостей".
Правила затронули почти весь спектр эксплуатации: подготовка к открытию, уборка помещений, регламент работы в период пандемии, взаимодействие штатных сотрудников и поставщиков товаров и услуг.
Так, перед открытием отель обязан подготовить план по возвращению к обычной работе, выполнение которого будет строго проверяться.
Все сотрудники должны соблюдать правила социального дистанцирования между собой и гостями и использовать маски и перчатки, которые надо часто менять.
При входе в гостиницу у всех постояльцев, а также у персонала измеряют температуру тела. Любому гостю при входе также предоставляют перчатки и маску для лица, если они отсутствуют у него.
На всех стойках регистрации необходимо устанавливать прозрачные перегородки из органического стекла, чтобы ограничить контакт между персоналом и клиентами. Кроме того, отели обязаны отмечать стоячие места на расстоянии двух метров друг от друга для тех, кто ждет своей очереди.
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Акцент в дезинфекции номеров сделан на местах, к которым часто прикасаются постояльцы: электровыключатели, дверные ручки. Необходима также специальная дополнительная дезинфекция всех объектов в номерах с растворами, содержащими не менее 70 процентов спирта.
Продолжительность обедов в ресторанах отеля увеличена, чтобы обеспечить более эффективное дистанцирование. Сотрудник должен следить, чтобы количество обедающих соответствовало заранее составленному списку на этот час. Расстояние между столами – не менее 1,5 метра.
Если гости заказывают еду в номер, то она предоставляется в одноразовой посуде, упакованной в полиэтиленовую пленку.
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Помещение, в котором останавливались гости или сотрудники, заразившиеся коронавирусом, подвергается специальной дезинфекции внешней компанией, после чего оно останется закрытым в течение семи дней (максимально).
Перед открытием в бассейнах проходит процедура очистки водных систем с фильтрацией и дезинфекцией. На плавательную дорожку допускаются не более двух человек. Часы работы бассейна будут увеличены, чтобы уменьшить число гостей. Использование джакузи и влажной сауны запрещено.
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