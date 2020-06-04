Ульяновская область удвоила инвестиции в основной капитал

УЛЬЯНОВСК, 4 июн – РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал Ульяновской области за I квартал 2020 года увеличился вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и на текущий момент составил 15,82 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Это на 8,6 миллиарда рублей больше, чем в прошлом году – без учета субъектов малого и среднего предпринимательства, уточняется в сообщении.

"Несмотря на достаточно сложную экономическую ситуацию, работа по привлечению инвестиций в регион не приостановилась. Сейчас перед нами стоит важнейшая задача по созданию новых предприятий и рабочих мест для жителей региона. Усиленная работа ведется над созданием промышленных площадок в каждом муниципалитете", - приводит пресс-служба слова губернатора области Сергея Морозова

Региональное министерство цифровой экономики и конкуренции подготовило индивидуальный план инвестиционного развития области до 2024 года. В муниципальных образованиях проведена методическая работа. Кроме того, совместно с Корпоративным университетом Ульяновской области организован курс образовательных программ, направленных на повышение квалификации специалистов, которые занимаются привлечением инвестиций.

По словам исполняющего обязанности министра цифровой экономики и конкуренции области Николая Зонтова, это позволило системно подойти к стимулированию инвестиционной деятельности, используя региональные, местные, а также федеральные инструменты привлечения инвестиций.

"По итогам первого полугодия статус резидентов ТОСЭР "Димитровград" получили девять организаций, реализующих инвестпроекты, что позволит создать 502 рабочих места в сфере высоких технологий", - отметил глава ведомства.

В 2020 году в регионе планируется ввести в эксплуатацию 12 объектов с общим объемом инвестиций более семи миллиардов рублей, что позволит создать еще 1600 рабочих мест.

"В частности, ожидается запуск предприятия по изготовлению электротехнического оборудования, новой линии на пивоваренном заводе, открытие производства сухих строительных смесей в Сенгилеевском районе. Кроме того, в Димитровграде планируется ввод арматурного завода, расширение площадей фабрики по изготовлению детских игрушек, а на территории ПОЭЗ "Ульяновск" - производства современных композиционных материалов, мягкой игрушки и подарочной упаковки", - приводит пресс-служба слова исполнительного директора Корпорации развития Ульяновской области Игоря Рябикова.