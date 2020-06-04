В Азербайджане ужесточат карантинный режим

БАКУ, 4 июн - РИА Новости. Азербайджан ужесточит карантинный режим в выходные в связи с ростом числа заражённых коронавирусом , с 6 по 8 июня закрываются все учреждения, кроме медицинских, такое решение принял оперативный штаб при кабмине республики.

"В связи с ростом числа активных случаев заражения с 00.00 6 июня (5 июня с 23.00 мск - ред.) до 06.00 8 июня (05.00 мск - ред.) в Баку , Сумгайыте, Гяндже , Лянкяране и Абшеронском районе будет введен строгий карантинный режим. Соблюдение требований, указанных в решении, является обязательным", - говорится в решении.

Контроль над исполнением решения возложен на министерство внутренних дел.

Согласно решению, начиная с 00.00 6 июня до 06.00 8 июня на территории Баку, Сумгаита , Гянджи, Лянкярана и Абшеронского полуострова будет приостановлена деятельность всех сфер торговли и услуг, а также движение общественного транспорта и автомобилей (за исключением автомобилей скорой помощи и спецмашин).

В указанный период жителям этих городов запрещается покидать свое место проживания.

"В указанный период будет полностью приостановлена работа всех объектов, кроме аптек и медучреждений", - говорится в решении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.