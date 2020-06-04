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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T13:36
https://ria.ru/20200604/1572460679.html
В Азербайджане ужесточат карантинный режим
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570901694_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_a4a3038b0f3c0cced3fda7bb3549f9a9.jpg
РИА Новости

В Азербайджане ужесточат карантинный режим

13:36 04.06.2020
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© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане. Архивное фото
БАКУ, 4 июн - РИА Новости. Азербайджан ужесточит карантинный режим в выходные в связи с ростом числа заражённых коронавирусом, с 6 по 8 июня закрываются все учреждения, кроме медицинских, такое решение принял оперативный штаб при кабмине республики.
"В связи с ростом числа активных случаев заражения с 00.00 6 июня (5 июня с 23.00 мск - ред.) до 06.00 8 июня (05.00 мск - ред.) в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе будет введен строгий карантинный режим. Соблюдение требований, указанных в решении, является обязательным", - говорится в решении.
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Контроль над исполнением решения возложен на министерство внутренних дел.
Согласно решению, начиная с 00.00 6 июня до 06.00 8 июня на территории Баку, Сумгаита, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского полуострова будет приостановлена деятельность всех сфер торговли и услуг, а также движение общественного транспорта и автомобилей (за исключением автомобилей скорой помощи и спецмашин).
В указанный период жителям этих городов запрещается покидать свое место проживания.
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"В указанный период будет полностью приостановлена работа всех объектов, кроме аптек и медучреждений", - говорится в решении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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