В "Норникеле" оценили сроки локализации разлива топлива в Норильске

"Заключение морских экспертов было, при наличии емкостей, при развертывании дополнительного оборудования, они нам называли цифру 14 дней. 14 дней при условии, что ветер будет немного способствовать нашей ситуации Потому что ветер очень часть меняется, и хотелось бы, чтобы ветер сгонял сюда к бонам все это масляное пятно. Тогда будет более эффективный сбор. Но ветер иногда дует в обратном направлении, поэтому масляное пятно смещается", - рассказал Дяченко в эфире телеканала "Россия 1".