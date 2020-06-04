Более ста тонн дизельного топлива извлекли с места ЧП в Норильске

"Собрано более 100 тонн дизтоплива с поверхности реки. Выставлено шесть боновых заграждений, работает 16 спасателей Морспасслужбы, используется по течению реки четыре нефтесборных скиммера, прорабатывается вопрос по доставке еще шести", - сообщили в пресс-службе.