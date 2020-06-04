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Культура
2020-06-04T19:08
https://ria.ru/20200604/1572458449.html
Иван Дорн рассказал, как создавал главный трек к сериалу "Чики"
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РИА Новости

Иван Дорн рассказал, как создавал главный трек к сериалу "Чики"

19:08 04.06.2020
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© Предоставлено more.tvКадр из сериала "Чики"
Кадр из сериала Чики
© Предоставлено more.tv
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Украинский певец и продюсер Иван Дорн рассказал, что записал главный трек к новому российскому сериалу "Чики" с использованием аккордеонного риффа, элементов фольклорного рэпа и техно.
По словам музыканта, создать такую композицию у него получилось не сразу. Первая версия главной темы не подошла.
"Сначала нужно увидеть сериал, а потом писать к нему саундтрек. Когда же мы посмотрели три первые серии в черновом монтаже, то поняли, в чем была наша ошибка, – рассказал Дорн Apple Music. – Этот сериал не про бас-гитару, фанки-грув и светлое будущее. Он про техно-драм-машину Roland 909, про кислотный синт ТВ-303 и про жизненный трэш, в котором остается только грызть за свою свободу или уповать на Бога".
Иван Дорн подчеркнул, что был счастлив стать частью этого проекта, а режиссер "Чик" Эдуард Оганесян считает, что песня музыканта "точно описывает мир", который показан в сериале.
Премьера многосерийного фильма состоялась сегодня на видеосервисе more.tv. Пока вышло две серии. Всего в первый сезон войдет восемь эпизодов.
В "Чиках" рассказывают о четырех подругах, которые долгое время работали на трассе проститутками, а теперь решают завязать с темным прошлым и начать новую жизнь. Но девушки даже и не предполагают, сколько трудностей и опасностей их ждет на пути.
Главные роли исполнили Ирина Горбачева, Ирина Носова, Алена Михайлова, Варвара Шмыкова, Виктория Толстоганова, Виталий Кищенко, а также звезда YouTube и Instagram Антон Лапенко.
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