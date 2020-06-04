Иван Дорн рассказал, как создавал главный трек к сериалу "Чики"

"Сначала нужно увидеть сериал, а потом писать к нему саундтрек. Когда же мы посмотрели три первые серии в черновом монтаже, то поняли, в чем была наша ошибка, – рассказал Дорн Apple Music. – Этот сериал не про бас-гитару, фанки-грув и светлое будущее. Он про техно-драм-машину Roland 909, про кислотный синт ТВ-303 и про жизненный трэш, в котором остается только грызть за свою свободу или уповать на Бога".