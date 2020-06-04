Эксперт рассказал, как можно ликвидировать разлив топлива в Норильске

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Для ликвидации разлива топлива из-за аварии на ТЭЦ-3 в Для ликвидации разлива топлива из-за аварии на ТЭЦ-3 в Норильске в речку необходимо засыпать сорбент, который впитает нефтепродукты, заявил РИА Новости бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн

Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения, произошла утечка около 21 тысячи тонн топлива. Как поясняли в "Норникеле", основная причина аварии – потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что найдено решение по способам ликвидации последствий ЧП.

"Решение там простейшее. Есть такое вещество, называется сорбент - он поглощает, впитывает в себя. Единственный способ - и никто еще другой не придумал, - завести туда сорбент, засыпать все это сорбентом", - рассказал Гофштейн, отвечая на вопрос, как в МЧС намерены устранять утечку.

По его словам, затем сорбент, впитавший в себя нефтепродукты, сгребается и отправляется на утилизацию. Эксперт полагает, что для ликвидации последствий аварии на ТЭЦ необходимо больше бонов, однако логистику усложняет бездорожье в зоне распространения топлива.