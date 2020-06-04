В Германии прошли масштабные обыски из-за комментариев в соцсетях

Как отмечается в сообщении генпрокуратуры, "уголовно процессуальные мероприятия в форме обысков и допросов" в отношении "в общей сложности 40 обвиняемых" были проведены из-за публикаций комментариев по теме убийства главы правительства Касселя Вальтера Любке. Подозреваемый в убийстве Любке, 45-летний немецкий гражданин Штефан Э., находится под стражей, власти ФРГ считают, что он руководствовался правоэкстремистскими мотивами.