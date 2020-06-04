В Германии прошли масштабные обыски из-за комментариев в соцсетях

БЕРЛИН, 4 июн - РИА Новости. Следователи прокуратуры ФРГ в четверг провели в двенадцати регионах страны обыски и допросы 40 подозреваемых в публикации разжигающих ненависть комментариев в социальных сетях, сообщает генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне.
Как отмечается в сообщении генпрокуратуры, "уголовно процессуальные мероприятия в форме обысков и допросов" в отношении "в общей сложности 40 обвиняемых" были проведены из-за публикаций комментариев по теме убийства главы правительства Касселя Вальтера Любке. Подозреваемый в убийстве Любке, 45-летний немецкий гражданин Штефан Э., находится под стражей, власти ФРГ считают, что он руководствовался правоэкстремистскими мотивами.
Больше всего обысков провели в Баварии и Северном Рейне - Вестфалии - там выявили по семь подозреваемых. В Берлине прокуратура провела обыски и допросы двух подозреваемых. Как отмечает генпрокуратура Франкфурта, в Гессене расследование длилось с середины сентября 2019 года, сотрудники прокуратуры и земельного криминального ведомства в течение нескольких месяцев отслеживали публикации по теме убийства в социальных сетях. Против пяти жителей региона возбуждены дела по статьям о подстрекательстве к преступлению, оправдании убийства и осквернении памяти погибшего.