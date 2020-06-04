"Россия сегодня" и стопкоронавирус.рф подводят итоги проекта о врачах

Все они, даже имеющие большой опыт работы, несколько месяцев назад оказались в новых условиях: жизнь в изоляции в отрыве от близких и друзей, напряженный график работы, неизвестная до недавнего времени инфекция, защитные средства, создающие массу физических неудобств, и многое другое. В рамках спецпроекта они рассказывали о своих пациентах, пытающихся разглядеть за защитными очками врачей надежду на выздоровление, о тех, кого часами приходилось держать за руку, и коллегах, которые пошли в очаг, чтобы помогать людям.