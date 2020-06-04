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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T15:34
https://ria.ru/20200604/1572457026.html
"Россия сегодня" и стопкоронавирус.рф подводят итоги проекта о врачах
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572333181_0:0:2740:1541_1036x0_80_0_0_bafd0fa3c9ad0a459917fa9b8d4880d1.jpg
РИА Новости

"Россия сегодня" и стопкоронавирус.рф подводят итоги проекта о врачах

13:09 04.06.2020 (обновлено: 15:34 04.06.2020)
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© РИА Новости / Илья НаймушинВрачи на крыльце "красной зоны" корпуса Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии, переоборудованного под госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-2019
Врачи на крыльце красной зоны корпуса Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии, переоборудованного под госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-2019
© РИА Новости / Илья Наймушин
Врачи на крыльце "красной зоны" корпуса Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии, переоборудованного под госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-2019. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Шестнадцать историй врачей, лаборантов, медсестер из разных регионов России были опубликованы за два месяца в рамках спецпроекта МИА "Россия сегодня", Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом и сайта стопкоронавирус.рф "Вирус, который мы победим вместе. Истории врачей".
Историями поделились врачи самых разных специальностей — инфекционисты, реаниматологи, врачи скорой помощи, заведующие отделениями, а также лаборанты, медсестры и даже студенты — из Якутии и Новгородской области, Санкт-Петербурга и Дагестана, Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Алтай, а также многих других городов и поселков.
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Все они, даже имеющие большой опыт работы, несколько месяцев назад оказались в новых условиях: жизнь в изоляции в отрыве от близких и друзей, напряженный график работы, неизвестная до недавнего времени инфекция, защитные средства, создающие массу физических неудобств, и многое другое. В рамках спецпроекта они рассказывали о своих пациентах, пытающихся разглядеть за защитными очками врачей надежду на выздоровление, о тех, кого часами приходилось держать за руку, и коллегах, которые пошли в очаг, чтобы помогать людям.
"Шестнадцать героев наших очерков — это на самом деле медики всей России, это врачи и медсестры, которые еще и простые люди, как все мы, — со своими радостями, проблемами, переживаниями. Их ежедневный труд может казаться будничным, но в этой будничности и есть героизм. Они жертвовали многим ради спасения пациентов, жертвовали не только как профессионалы, но и как люди, которые хотят помочь другим. Мы искренне благодарны вам, дорогие медики! И очень рады, что смогли вместе осуществить этот проект", — сказал генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
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"Врачи — настоящие герои сегодняшнего дня, рискуя своим здоровьем, отказываясь от привычной жизни, они ежедневно одерживали победу над вирусом. Более 1,4 миллиона врачей и среднего медицинского персонала прошли переобучение для эффективной борьбы с пандемией. Их титанический труд позволил сохранить тысячи жизней, нам просто необходимо оказывать им максимальную поддержку", — отметила гендиректор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.

Истории медиков, которые оказались на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, публиковались на лентах и сайте РИА Новости, а также на сайте стопкоронавирус.рф. Каждый текст набирал по несколько тысяч просмотров на ria.ru, а видео с героями проекта публиковались в соцсетях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новости агентстваРоссияДмитрий КиселевОбщество
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