Троица 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году

Прихожане в кафедральном соборе Рождества Христова в день праздника святой Троицы в Омске

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. День Святой Троицы в 2020 году у православных в России отмечается 7 июня. Что это за праздник, что можно и чего нельзя делать в Троицын день, а также история праздника, его традиции, обряды и обычаи - в материале РИА Новости.

Что такое Троица

Троица – это богословский термин, который отражает христианское учение о триипостасности Бога. Это ключевое понятие православия.

По учению Церкви, Бог един по существу и троичен в Лицах (Ипостасях): Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Святой Дух, "Троица единосущная и нераздельная". Это один Бог.

Хотя непосредственно само слово "Троица" в Библии не упоминается, однако о трех ипостасях Бога рассказывается в Новом Завете. Например, во время повествования о крещении Иоанном Предтечей Иисуса Христа.

Евангелист Матфей пишет о том, что когда, крестившись, Иисус вышел из воды, - "отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него". И при этом, пишет евангелист, был "глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение" (Мф. 3: 16-17).

По толкованию святых отцов Церкви, в этом отрывке как раз запечатлена Святая Троица: Бог-Отец, чей голос слышен с небес, Бог-Сын - сам Иисус Христос, и Бог-Дух - в виде спустившегося на Христа голубя. О Боге-Отце и Святом Духе много рассказывал своим ученикам и сам Иисус Христос.

Слово "Троица" было введено в христианский оборот во II веке святителем Феофилом Антиохийским. А самая известная икона на Руси, воплотившая этот образ, - безусловно, "Святая Троица" знаменитого иконописца Андрея Рублева.

Когда отмечается день Святой Троицы

Троица, или Пятидесятница - величайший христианский праздник, относится к "двунадесятым" (12-ти главным) церковным праздникам. Отмечается он всегда в 50-й день после Воскресения Христова (Пасхи) - в память сошествия Святого Духа на апостолов. А поскольку христианская Пасха относится к "переходящим" церковным праздникам (отмечаемым ежегодно в разное время), то таковым же является и Троицын день.

По мнению историков, зародился праздник в конце мая 30 года нашей эры. И совпал с ветхозаветным праздником Пятидесятницы, установленным в память дарования еврейскому народу Закона Божьего при горе Синай. Поэтому в церковном календаре день Святой Троицы сохраняет двойное название.

Рассказ о главном событии праздника - схождении Святого Духа на апостолов (учеников) Христа - предлагает новозаветная книга "Деяний святых апостолов", продолжающая Евангелия.

После Вознесения Спасителя с Елеонской горы Его ученики вернулись в Иерусалим, и через 10 дней наступил праздник Пятидесятницы. Как пишет евангелист Лука, Божия Матерь и апостолы были "единодушно вместе". Находились они в так называемой Сионской горнице, где в свое время Христос совершил последнюю "тайную вечерю" со своими учениками.

"И вдруг раздался с неба шум, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, - говорится далее в "Деяниях". - И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и опустились по одному на каждого из них. И наполнились все Духа Святаго, и начали говорить на других языках".

В это время в Иерусалиме было очень много паломников, которые съехались со всех концов Римской империи, "из всякого народа под небом". Услышав неожиданный, необычный шум, они пришли в смятение и поспешили к дому апостолов. Там они пережили настоящий шок, когда увидели простых галилеян, вдохновенно проповедовавших "на разных языках". Причем для каждого из слушателей проповедь апостолов звучала на его родном языке. "Исполнившись Духа Святого", ближайшие ученики Христа получили дар разговаривать на языках, которых не знали ранее, чтобы проповедовать во всем мире.

По слову апостола Петра, в тот же день в Иерусалиме многие, уверовав во Христа, публично покаялись в своих грехах и крестились. Их было около 3 тысяч человек.

"Именно сошествием Святого Духа на апостолов открылась деятельность третьего лица Пресвятой Троицы, и учение Иисуса Христа о Триедином Боге достигло совершенной ясности и полноты. Бог-Отец творит мир, Бог-Сын искупает людей от порабощения дьяволу, Бог-Дух Святой освящает мир через основание Церкви и всемирную проповедь веры. Событие сошествия Святого Духа на апостолов считается началом христианской Церкви", - поясняет официальный сайт храма Троицы Живоначальной на Воробьевых горах.

Не случайно день Святой Троицы называют еще днем рождения Церкви. В церковном календаре этот праздник завершает 50-дневный пасхальный период.

© РИА Новости / Юрий Артамонов Храм Живоначальной Троицы на Борисовских прудах в Москве © РИА Новости / Юрий Артамонов Храм Живоначальной Троицы на Борисовских прудах в Москве

Как отмечать

Прямое указание праздновать День Святой Троицы содержится в "Постановлениях апостольских": "Спустя десять дней по Вознесении бывает пятидесятый день от первого дня Господня (Пасхи), сей день да будет великим праздником. Ибо в третий час сего дня Господь Иисус послал дар Святого Духа".

Праздник Святой Троицы был установлен в конце IV века, после того, как в 381 году на Вселенском соборе в Константинополе был официально принят догмат о Троице - триипостасном Боге. На Руси же Троицу начали широко отмечать в XIV веке при основателе Свято-Троицкой Сергиевой лавры - преподобном Сергии Радонежском.

Православные христиане в этот день обязательно идут утром на Божественную литургию, почти все причащаются. Накануне вечером совершается торжественное Всенощное бдение.

По учению Церкви, в день Пятидесятницы сошествием Святого Духа на апостолов во всей силе явилось Царство Христово. Поэтому накануне этого праздника, в Троицкую родительскую субботу, Церковь молится также "о всех прежде скончавшихся" православных христианах, чтобы все они были собраны в Небесном царстве, верующие ходят на кладбище.

После литургии в Троицын день сразу служатся "девятый час" и вечерня, во время которой во всех храмах читаются особые коленопреклоненные молитвы, составленные еще в IV веке святителем Василием Великим. В них содержатся прошения о том, чтобы Господь послал верующим благодать Святого Духа, а также упокоил в "небесных обителях" умерших. Впрочем, сама вечерня с тремя молитвами святителя - если следовать церковному календарю - относится уже к идущему вслед за Пятидесятницей Дню Святого Духа.

На Троицу в православных храмах белые облачения духовенства, в которых служили с праздника Вознесения Господня, меняются на зеленые. Зеленый цвет в православии - символ Святого Духа.

Вообще, служба в день Троицы - одна из самых торжественных и красивых. И на Руси издавна этот церковный праздник являлся одним из самых популярных и любимых в народе. Храмы в этот день украшают зелеными ветвями, цветами и травой - в знак обновления.

"На Троицын день в церкви можно видеть срезанные ветви березы, которые прикрепляются к иконам, на полу - трава. Таким образом, храм превращают как бы в пространство - дубраву под Мамврийским дубом, где патриарх Авраам, как это рассказывается в книге Бытия, встречался с тремя Ангелами, которые были иконой, то есть образом Триединого Бога. И мы как бы оказываемся под Мамврийским дубом, где происходила эта встреча", - говорит клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках протоиерей Олег Стеняев.

В День Святой Троицы нет поста, как и всю последующую неделю (отменяются посты по средам и пятницам). И после службы верующие собираются на праздничную трапезу в своих храмах вместе с другими прихожанами или же дома в кругу семьи.

В связи с пандемией коронавируса в 2020 году в России, как и во многих других странах, число молящихся в храмах ограничено санитарными требованиями, предписано носить маски, нельзя нарушать дистанцию. Поэтому многим верующим в этом году на Троицу придется воздержаться от соблюдения некоторых обычаев праздника, в частности, и от коллективных трапез в приходах.

Чего нельзя и что можно делать

Каких-то запретов, связанных непосредственно с этим праздником, у православных христиан нет. Что можно и чего нельзя делать верующим в этот, как и в предыдущие дни, во многом определяется общей эпидемиологической обстановкой в том или ином регионе.

Так, в ряде субъектов из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции храмы для прихожан продолжают оставаться закрытыми. Им духовенство благословило молиться дома и следить за прямыми трансляциями служб.

Где-то уже постепенно снимают ограничения. Например, в Московской области храмы открылись для прихожан – во внебогослужебное время. Во время же самих богослужений людям можно присутствовать в тех храмах, где службы будут совершаться на улице. Конечно, при соблюдении всех санитарных предписаний, как отметил во время недавней проповеди митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

А вот в Москве с 6 июня, по благословению патриарха Кирилла, храмы уже полностью открываются для прихожан, в том числе и в часы богослужений. При этом молящиеся должны соблюдать социальную дистанцию (1 человек на 4 квадратных метра) и другие ограничительные меры. В частности, необходимо иметь при себе средства индивидуальной защиты (маску и перчатки), или же их можно попросить при входе в храм. Там же у пришедших на службу будут измерять температуру. На полу в церквях будет нанесена разметка для соблюдения дистанции.

Однако все эти ограничения и запреты - временные и не связаны с самим праздником, подчеркивает известный церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш). "Чего нельзя и что можно делать в этот день?.. Можно и нужно делать добро, и нельзя делать зло: в этот день, как и во все прочие", - сказал отец Макарий РИА Новости.

Какие молитвы читать

Традиционно главные молитвы, посвященные церковному празднику, заключены в песнопениях в его честь во время богослужений.

Перед иконой Святой Троицы собравшиеся в храме поют тропарь, кондак и величание. Краткий торжественный гимн, прославляющий праздник, - это тропарь: "Благословен еси, Христе Боже наш, Иже премудры ловцы явлей, низпослав им Духа Святаго, и теми уловлей вселенную, Человеколюбче, слава Тебе" ("Благословен Ты, Христе Боже наш, явивший премудрыми рыбаков ("ловцов"), ниспослав им Духа Святого, и через них привлекший всю вселенную, Человеколюбец, слава Тебе").

Также поется кондак: "Егда снизшед языки слия, разделяше языки Вышний: егда же огненныя языки раздаяше, в соединение вся призва, и согласно славим Всесвятаго Духа" ("Некогда, сойдя, Ты смешал языки и разделил народы, Вышний; когда же языки огненные раздавал, то призвал в соединение всех, и теперь согласно славим Всесвятого Духа").

Ну, а величание праздника Святой Троицы – наиболее краткая молитва: "Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтим Всесвятаго Духа Твоего, Егоже от Отца послал еси Божественным учеником Твоим".

Традиции, обряды и обычаи

С древности на Пятидесятницу в храмах Византии совершалось крещение новых членов Церкви.

У восточных славян Троица входила в праздничный цикл, который начинался за три дня до Пятидесятницы и завершался обычно Духовым днем (который Церковь отмечает в понедельник после Троицы). В народной традиции этот период был известен также как Зеленые святки, или Русальная неделя.

На Троицу стали совершать некоторые языческие обряды – "майское дерево" (им стала Троицкая береза), "проводы весны", "встреча русалок"… Основные ритуалы "Зеленых святок" были связаны с культом растительного мира, гуляньями и гаданиями девушек, с поминовением усопших, упоминание о чем сохранилось и в летописях. Символом народного праздника при этом была береза.

Не случайно, кстати, и сегодня некоторые верующие срывают в этот день ветки березы - символ жизни, приходят с ними в храм или же просто ставят в вазу у себя дома березовый букет.

К Троице на Руси традиционно мыли и убирали дом и двор, косили траву. Пекли пироги и караваи, завивали венки из березы и цветов, ходили в гости… Девушки специально шили к празднику наряды, причем головы украшали венками из цветов или головными уборами, вышитыми золотыми нитями.

Во многих регионах к Троице заканчивались все весенние сельскохозяйственные работы.

Поздравления

В этот день не приняты специальные архиерейские (патриаршие) поздравления ко всей пастве и телеобращения, как это бывает на Рождество и на Пасху. Хотя по своему значению и популярности у православных Троица, безусловно, приравнивается к этим двум главным праздникам христианства.

Поздравляя верующих с наступающим Днем Святой Троицы, иеромонах Макарий (Маркиш) емко выразил значение и суть этого праздника:

"Что такое Троица? Бог. А поскольку людям очень свойственно поклоняться идолам вместо Бога, Он открыл нам этот факт Своего бытия для того, чтобы осадить наше детское всезнайство и высокомерное чванство, помочь нашему смирению перед Его непостижимостью и нашей трезвости в попытках узнать Его".