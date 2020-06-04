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2020-06-04T12:52
https://ria.ru/20200604/1572454662.html
Песков не стал комментировать информацию о переносе вручения госпремий
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РИА Новости

Песков не стал комментировать информацию о переносе вручения госпремий

12:40 04.06.2020 (обновлено: 12:52 04.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о переносе вручения госпремий на 24 июня, пообещав сообщить обо всем своевременно.
О том, что вручение государственных премий в области литературы, искусства и науки в Кремле планируется провести 24 июня, а в День России пройдет награждение героев труда, ранее рассказал РИА Новости советник президента РФ по культуре Владимир Толстой. По его словам, большого приема 12 июня не предполагается, но более точный формат будет определяться непосредственно перед вручением в зависимости от эпидемиологической ситуации.
"Все сообщим своевременно", - сказал РИА Новости Песков, отвечая на вопрос, действительно ли 12 июня в Кремле наградят героев труда, а вручение госпремий состоится 24 июня.
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