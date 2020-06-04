Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T14:01
https://ria.ru/20200604/1572452475.html
Врач из Дагестана рассказал о борьбе за пациентов с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572462071_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_2e524dd041614213d92264715bf2f9cc.jpg
РИА Новости

Врач из Дагестана рассказал о борьбе за пациентов с коронавирусом

12:13 04.06.2020 (обновлено: 14:01 04.06.2020)
2648
МАХАЧКАЛА, 4 июн – РИА Новости, Анастасия Яконюк. Многие пациенты тяжело переносят коронавирус, потому что психологически истощены и им страшно, призвание врача - быть рядом в этот момент, поддержать и помочь справиться со стрессом, уверен инфекционист из Дагестана Абдулхалик Гасанович Алиев.
В рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф "Вирус, который мы победим вместе. Истории врачей" Абдулхалик Алиев рассказывает, почему состояние пациента может резко ухудшиться за считанные минуты и как он провел целую ночь, держа за руку молодую женщину в реанимации.

Волшебный доктор

Когда Абдулхалику, семья которого жила в небольшом районе Дагестана, было всего 11-12 лет, он заразился странной болезнью – семья возила его по врачам по всей республике, "собирая" диагнозы – гепатит, аутоиммунное заболевание печени и множество других. Диагноз не могли установить несколько лет, и только попав к известному в Дагестане инфекционисту Идрису Муртузалиевичу Улакаеву, Абдулхалик поправился.
"Он сказал: "Да какой там гепатит, оставьте вы его в покое – просто он перенес желтуху в детстве, и сейчас она дает ему вот такую картину, потому что не долечена и перенесена в тяжелой форме". Вот так вот остался этот диагноз, и как-то все прошло. И вот, видя его такой профессионализм, я захотел стать врачом. Такой доктор! А тем более инфекционист!" - рассказывает Абдулхалик Гасанович.
Уролог Канат Елюбаев во время пандемии вызвался лечить заболевших COVID-19
1 июня, 12:11Распространение нового коронавируса
Уролог из Горно-Алтайска рассказал, как стал инфекционистом
Убедиться в даре доктора Улакаева ему пришлось еще не раз. Обратиться к пожилому врачу заставила и болезнь родной сестры Абдулхалика, которая буквально таяла на глазах. Чем ее только не лечили, каких диагнозов не ставили, но врачи разводили руками. Идрис Муртузалиевич предложил свое неординарное решение, спасшее девушке жизнь.
"А потом, когда я начал работать, узнал, что он настолько сильный доктор, что ставит диагноз с закрытыми глазами, даже когда ситуация непонятная. Вот когда первые больные поступили к нам с сибирской язвой, он первый установил этот диагноз. Сказал: "Это сибирская язва, это я видел", - не перестает удивляться Абдулхалик Гасанович.
Пример Улакаева стал для него решающим, при этом молодой доктор выбрал работу с детьми. Он объясняет: взрослого больного вылечишь – тот "спасибо" говорит и уходит. А когда поправляется маленький пациент, доктор видит счастье не только в его лице, радость отражается в глазах родителей ребенка, его бабушек и дедушек.
© Фото : аккаунт Абдулхалика Алиева в InstagramИнфекционист из Дагестана Абдулхалик Алиев
Инфекционист из Дагестана Абдулхалик Алиев
© Фото : аккаунт Абдулхалика Алиева в Instagram
Инфекционист из Дагестана Абдулхалик Алиев
Сегодня у махачкалинского детского инфекциониста множество пациентов, которые ждут своего доктора круглые сутки – Абдулхалик Гасанович не считает часов работы – лечит тогда, когда болеют.

Плакали, выходя из очага инфекции

Коронавирусная инфекция добралась до Дагестана в конце первого весеннего месяца – первый пациент в республиканский центр инфекционных болезней поступил 23 марта. "Нас созвали и сказали, что раз первый пациент поступил, значит пойдет волна. Через пару дней уже пошла волна больных, человек 15-20. Потом человек 50-60 в один день могли поступить. Так две-три недели везли к нам", - вспоминает Алиев начало эпидемии в республике.
Оставив на время маленьких пациентов и собственную семью, где за два месяца до этого появилась на свет дочка, Абдулхалик Гасанович отправился в "красную зону". Первое время он вспоминает как очень трудное – пришлось привыкать к напряженному графику, к новой "форме" одежды - противочумным костюмам, очкам и перчаткам. Больше всего он жалел медсестер, которым приходилось буквально на ощупь делать ювелирную работу – медицинские манипуляции.
Работа санитарно-карантинного пункта управления Роспотребнадзора в аэропорту Якутска
28 мая, 12:34Распространение нового коронавируса
Термометрия и анкетирование: как работают санврачи в аэропорту Якутска
"Вот так 4-5 часов в этих костюмах – ни поесть, ни попить, ни пойти в туалет. Мы максимально старались поддерживать друг друга, договаривались по времени: "давай на 3-4 часа ты будешь выходить, на 3-4 часа я", чтобы могли передышку делать. Кроме того, для нас это новые больные, и самое страшное, что состояние многих из них ухудшалось буквально за секунды, и медлить было нельзя, потому что за сутки пациент мог уйти", - эмоционально рассказывает Алиев.
Он признается: в первые дни делали много лишнего – обследовали пациентов вдоль и поперек, опасались ухудшения. Потом изучили характер "противника", его стратегию и тактику и работали на упреждение, шестым чувством врача понимая, кто из больных может "дать ухудшение", к кому нужно проявить особое внимание, кто истощен психологически и может не выдержать стресса.
"Как показывали в Китае – люди буквально падали, так и у нас пациентам плохо становилось, мы их откачивали, привозили в реанимацию, через сутки они могли там уже уйти. Такие случаи тоже были, когда люди падали, резко плохо становилось на фоне нормального состояния, легкие переставали работать", - говорит Абдулхалик Гасанович.
Студентка волгоградского медуниверситета Дарья Разумовская
25 мая, 12:18Распространение нового коронавируса
"Это мой выбор": студентка из Волгограда помогает бороться с COVID-19
Он не скрывает – было страшно, страшно за каждого "тяжелого" пациента, страшно, когда умирали в реанимации. "Врачи выходили из очага, и мы плакали, не выдерживали. Мы садились и плакали, потому что там знакомые, сколько родственников, друзей, знакомых, родителей поступали. Даже моих близких мы потеряли шесть - семь человек", - рассказывает доктор, который, кажется, к каждому пациенту относится как к близкому другу или родственнику.
Не видит он ничего особенного в том, что сами врачи, замечая состояние пациентов, ухаживали за ними – поили из чашки, кормили с ложки, приносили свою еду, заставляли есть – только чтобы помочь человеку быстрее встать на ноги.
"Но самое интересное - мы заметили, как важна психологическая поддержка. Сколько времени уходило просто на разговоры! На работу в очаге у нас уходит 6 часов. Еще 6 часов приходилось оставаться, чтобы разговаривать с больными, с каждым отдельно, объяснять им, что это не страшно, что им не стоит бояться, бывали такие случаи, что мы не могли вывести пациентов из состояния панической атаки. Был пациент, который сам себя загнал в гроб, потому что мы не могли его вывести!" - заявил Абдулхалик Гасанович.
Инфекционист Надымской центральной районной больницы Урал Мухарямов
21 мая, 12:07Распространение нового коронавируса
"Все поддерживали друг друга": врач о работе в очаге COVID-19 на Ямале

Метод доктора Алиева

Абдулхалик Алиев с улыбкой признается, что одну пациентку ему пришлось даже стукнуть – к тому времени арсенал других способов воздействия у доктора закончился. Сорокачетырехлетняя больная задыхалась, плакала, впадала в истерику, грозилась, что умирает, просила позвонить детям, чтобы подготовить их к худшему.
Увещевания инфекциониста, разумные доводы, примеры других выздоровевших пациентов не действовали: "пришлось как следует шандарахнуть" - смеется Алиев. Правда, после этого случая едва ли ему еще встретится более благодарная пациентка.
"Первые сутки восемь часов я ее руку держал, чтобы успокоить, чисто по-человечески. С 12 часов ночи до 8 утра около нее сидел. А когда уже потом мимо палаты ее прохожу, вижу – кровать пустая. Я маску-очки сорвал, кричу – "Где она? Вы ее потеряли?!", медсестра подошла, говорит: "да в порядке все, перевели ее". И когда уже все закончилось, выписывали ее, она плакала-плакала и сказала: "Если бы ты рядом со мной не стоял, я бы не вышла своими ногами", - вспоминает Абдулхалик Гасанович.
С той пациенткой, живущей во Франции, он и теперь созванивается, поддерживает ее, успокаивает, если нужно. Такого бережного отношения, безграничного внимания и заботы требует каждый пациент, считает дагестанский доктор, он сам видит каждый день, какой целительной силой обладает слово и насколько пациенты верят своему врачу. Одна старушка так и сказала в шутку Алиеву, лечившему ее, когда сама она смирилась с подкрадывающейся смертью: "Ты никому спокойно умереть не дашь!".
Заведующий отделением реанимации Новоуренгойской центральной городской больницы Руслан Нугуманов
14 мая, 12:26Распространение нового коронавируса
Реаниматолог рассказал о лечении вахтовиков на Ямале
"Мы говорим и думаем в основном о пациентах, они учат нас ценить каждую секунду. Именно вот эти ситуации делают нас сильными докторами, и не страшно выходить. Не знаю, как будет после пандемии, но даже сейчас у нас уже другие взгляды. Может быть, это усталость, я иногда говорю: "Смогу ли я работать после этой пандемии?". С другой стороны, думаю, что мне уже ничего не страшно, потому что что может быть страшнее, чем смерть пяти-шести человек каждый день, которую ты можешь увидеть?", - рассуждает Абдулхалик Гасанович.

Дочка выросла

В таком ритме – больница – общежитие, красная – зеленая зона – он работает уже больше двух месяцев. Когда уходил из дома, там оставалась двухмесячная дочка. "Такой период в ее жизни пропустил!" - сокрушается доктор. Сын, которому скоро исполнится три года, постоянно спрашивает отца: "А ты скоро вернешься, всех уже вылечил?"
А перед его глазами каждый день проходят лица и судьбы, дороги жизни разных людей делают крутые, порой головокружительные повороты. Быть рядом, держать за руку, говорить, заглушая дурные мысли – в этом тоже миссия врача, уверен Абдулхалик Гасанович. И, несмотря на напряжение и смертельную усталость, эмоциональное истощение, он, не задумываясь, говорит, что если нужно, будет продолжать бороться с коронавирусом, пока не закончится эпидемия.
© Фото : аккаунт Абдулхалика Алиева в InstagramИнфекционист из Дагестана Абдулхалик Алиев
Инфекционист из Дагестана Абдулхалик Алиев
© Фото : аккаунт Абдулхалика Алиева в Instagram
Инфекционист из Дагестана Абдулхалик Алиев
"Какой-то спад напряжения все равно чувствуется. Но я все равно вижу, что не все понимают, что происходит: вот 100 метров пока мы пройдем до общежития от больницы – столько людей на улицах без масок, перчаток, прогуливаются. Я попросил знакомого: "Приезжай за мной на машине, сделай круг, я хочу город посмотреть". И я просто в тот день хотел плакать, говорю: "Будет война". На войне хотя бы есть враг, которого ты видишь, в которого ты можешь стрелять. А тут будет настоящая безоружная биологическая война", - сокрушается Алиев.
Он убежден: сегодня само общество должно осознать, что победить этого врага может только оно само, каждый человек, его сознательный выбор и грамотные действия. Абдулхалик Гасанович даже своей семье пригрозил: "Чтобы я даже во дворе никого из вас не видел – если вы заболеете, я близко к вам не подойду! Не надейтесь! Во время войны люди четыре года не спали, не ели, не пили. Вы три недели перетерпите, никто не умрет".
Вирус, который мы победим вместе: история фельдшера Светланы Казариной
30 апреля, 12:15Распространение нового коронавируса
Фельдшер из Тулы рассказала о работе во время пандемии
Он понимает, что многим людям сейчас тяжело, вспоминает случаи, когда, проконсультировав пациентов по телефону, отправлял им купленные на свои деньги лекарства на такси. А когда в больнице оказалось слишком много еды, которую доставляли докторам и медсестрам, Алиев попросил благотворительные фонды забрать ее и раздать семьям, которые в этом нуждаются.
"Только лучше стало на душе. Ситуация заставила быть такими. Когда я понял, что людям действительно нужна наша помощь, наша поддержка, действительно люди начали ценить докторов, в это время мы тоже просто откликнулись. Оказалось, что люди ценили совсем не те вещи, которые надо было ценить", - убежден доктор.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
1511000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаВирус, который мы победим вместе. Истории врачейКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Дагестан
Рекомендуем
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции
ВЦИОМ опубликовал данные о поддержке россиян поправок в Конституцию
Автомобиль Прокуратуры России
В Оренбуржье возбудили дело о халатности после изъятия детей из семьи
Сотрудники МЧС РФ проводят санитарную обработку территории железнодорожного вокзала в Махачкале
Мэр Махачкалы сказал, когда снимут все заградительные посты в Дагестане
Здание лаборатории P4 в институте вирусологии в Ухани, КНР
Экс-глава MI6 заявил, что коронавирус возник в лаборатории в Ухане
Мужчина в защитной маске во время пробежки в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, который вновь открылся для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Лариса Владимировна Сазонова
Певица Лариса Сазонова умерла от коронавируса
Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин
СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в розовом саду возле Белого дома
Трамп заявил о перерыве в общении с Си Цзиньпином
Старт ракеты-носителя
Вместо модуля для МКС на ракете "Союз-2" отправят спутник "Глонасс"
Алексей Кортнев о вопросе РИА Новости и новой песне о графике прогулок
Алексей Кортнев песней ответил РИА Новости на вопрос о графике прогулок
Мэр Москвы Сергей Собянин
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Минздрав расширил список первых симптомов COVID-19
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Иваново пьяный водитель сбил четырех человек на пешеходной дорожке
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Раскрыт секрет опасности коронавируса для человека
Место разлива топлива в Норильске
В МЧС нашли способ ликвидировать ЧП в Норильске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус
01:04Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
01:00AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
00:54Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
00:50Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске
00:50Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
00:42Часть военных остаются в районе Вашингтона
00:40Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
00:25Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
00:19Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
00:16США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
00:14Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
00:09Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
00:09В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
00:05В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:46Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк
23:37Российские студенты придумали способ воровать одежду из бутиков
23:29В Вене прошла демонстрация против произвола полиции в США
23:25"Нафтогаз" поблагодарил США за проект санкций по "Северному потоку — 2"
23:20В России оценили шансы достроить "Северный поток — 2" после новых санкций
Лента новостейМолния