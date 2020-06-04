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Глава ПНС Ливии встретится с президентом Турции
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РИА Новости

Глава ПНС Ливии встретится с президентом Турции

12:06 04.06.2020
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© Фото : Виталий ЗайцевГлава президентского совета Ливии Файез Саррадж
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
© Фото : Виталий Зайцев
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж . Архивное фото
АНКАРА, 4 июн - РИА Новости. Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж проведет в четверг переговоры в Анкаре с президентом Турции Тайпом Эрдоганом, сообщила пресс-служба турецкого лидера.
"Сегодня у президента намечена встреча с Сарраджем, она начнется в 14.00 (совпадает с мск) в президентском дворце", - сообщили в пресс-службе Эрдогана.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
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