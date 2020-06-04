Биография Романа Головченко

Роман Александрович Головченко родился 10 августа 1973 года в городе Жодино Смолевичского района Минской области Белоруссии.
В 1996 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД Российской Федерации по специальности "международные отношения", в 2003 году – Академию управления при президенте Республики Беларусь по специальности "экономика и управление внешнеэкономической деятельностью".
В 1997-2002 годах – главный специалист государственного секретариата Совета Безопасности Белоруссии.
В 2002-2005 годах работал в должности заместителя начальника отдела Генпрокуратуры Белоруссии.
В 2005-2006 годах был главным советником управления внешней политики администрации президента Белоруссии.
В 2006-2009 годах – главный советник отдела сотрудничества в сфере международной безопасности, главный советник управления международной безопасности государственного секретариата Совета Безопасности Белоруссии.
С июля по декабрь 2009 года – советник-посланник посольства Белоруссии в Польше.
С декабря 2009 года занимал пост первого заместителя председателя Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии.
С апреля 2013 года по август 2018 года – посол Белоруссии в Объединенных Арабских Эмиратах – по совместительству в Катаре, Кувейте и в Королевстве Саудовская Аравия.
18 августа 2018 года был назначен председателем Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии.
4 июня 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Романа Головченко премьер-министром республики.
Роман Головченко имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла (2018).
Владеет английским, арабским, немецким и польским языками.
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