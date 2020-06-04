Биография Романа Головченко

С июля по декабрь 2009 года – советник-посланник посольства Белоруссии в Польше.

С апреля 2013 года по август 2018 года – посол Белоруссии в Объединенных Арабских Эмиратах – по совместительству в Катаре, Кувейте и в Королевстве Саудовская Аравия.