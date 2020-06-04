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2020-06-04T12:35
https://ria.ru/20200604/1572448056.html
Лукашенко назначил главу Госкомвоенпрома Головченко премьером Белоруссии
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РИА Новости

Лукашенко назначил главу Госкомвоенпрома Головченко премьером Белоруссии

11:14 04.06.2020 (обновлено: 12:35 04.06.2020)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоРоман Головченко
Роман Головченко
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 4 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым премьером республики Романа Головченко, сообщает Sputnik Беларусь.
Ранее Головченко был председателем Государственного военно-промышленного комитета. На этом посту его сменит замглавы ведомства Дмитрий Пантус.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
3 июня, 12:30
Лукашенко заявил, что революции при смене состава правительства не будет
Первым вице-премьером, в свою очередь, стал Николай Снопков, который с января 2020 года занимал должность посла Белоруссии в Китае; вице-премьером — Александр Субботин (до этого — министр промышленности и агропромышленного комплекса Евразийской экономической комиссии).
Министром финансов назначили первого замруководителя ведомства Юрия Селиверстова. Работавший первым вице-премьером Дмитрий Крутой теперь переходит на пост замглавы администрации Лукашенко. А Валерий Бельский будет помощником президента по вопросам экономики и контролю за банковской сферой.
Сергей Румас. Архивное фото
Вчера, 11:25
Отправленный в отставку премьер Белоруссии Румас займется бизнесом
Накануне Лукашенко подписал указ об отставке правительства. О планах сформировать новый состав Совмина до президентских выборов, которые пройдут 9 августа, он заявлял еще в конце мая. При этом глава государства отмечал, что большинство министров останутся на своих должностях.
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Сергей РумасАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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