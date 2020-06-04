Лукашенко назначил главу Госкомвоенпрома Головченко премьером Белоруссии

Ранее Головченко был председателем Государственного военно-промышленного комитета. На этом посту его сменит замглавы ведомства Дмитрий Пантус.

Первым вице-премьером, в свою очередь, стал Николай Снопков, который с января 2020 года занимал должность посла Белоруссии в Китае; вице-премьером — Александр Субботин (до этого — министр промышленности и агропромышленного комплекса Евразийской экономической комиссии).

Министром финансов назначили первого замруководителя ведомства Юрия Селиверстова. Работавший первым вице-премьером Дмитрий Крутой теперь переходит на пост замглавы администрации Лукашенко. А Валерий Бельский будет помощником президента по вопросам экономики и контролю за банковской сферой.