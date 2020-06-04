Эксперты рассказали, что пугает туристов при планировании отпуска

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, что их пугает сейчас при планировании отпуска, сообщает Туту.ру.

Специалисты компании провели исследование среди 1950 пользователей и выяснили, что 27 процентов из них останавливает от поездок страх попасть в обсервацию на курорте. Еще четверть (24 процента) опасаются, приехав отдохнуть, провести отпуск "строгого режима" — с ограничениями.

Высокая вероятность отмены рейса препятствует покупке билетов у каждого пятого (18 процентов) респондента.

Страх заболеть после приезда домой или прямо на курорте во время отдыха испытывают 14 процентов опрошенных.