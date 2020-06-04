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Туризм
2020-06-04T13:03
https://ria.ru/20200604/1572450933.html
Эксперты рассказали, что пугает туристов при планировании отпуска
https://cdn21.img.ria.ru/images/156012/57/1560125799_0:191:2000:1316_1036x0_80_0_0_02992ce7dc534ac2fd07baf537f2b22d.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали, что пугает туристов при планировании отпуска

13:03 04.06.2020
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© Фото : Александр АндреевТаиланд
Таиланд
© Фото : Александр Андреев
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, что их пугает сейчас при планировании отпуска, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди 1950 пользователей и выяснили, что 27 процентов из них останавливает от поездок страх попасть в обсервацию на курорте. Еще четверть (24 процента) опасаются, приехав отдохнуть, провести отпуск "строгого режима" — с ограничениями.
Высокая вероятность отмены рейса препятствует покупке билетов у каждого пятого (18 процентов) респондента.
Страх заболеть после приезда домой или прямо на курорте во время отдыха испытывают 14 процентов опрошенных.
Лишь 17 процентов туристов сказали, что их желание слетать в отпуск сильнее всех страхов.
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