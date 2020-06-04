В ДНР число заразившихся коронавирусом достигло 611

По информации ведомства, среди заразившихся 19 медиков. За минувшие сутки в республике зарегистрировано два смертельных случая в результате заражения коронавирусом.

"Всего по состоянию на 11.00 (совпадает с мск) зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 611: на лечении - 434 пациента, выписаны 154 человека, летальных случаев – 23", - отметили в министерстве.