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2020-06-04T12:03
https://ria.ru/20200604/1572450618.html
Народную милицию ЛНР перевели в состояние постоянной боевой готовности
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РИА Новости

Народную милицию ЛНР перевели в состояние постоянной боевой готовности

12:03 04.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОтвод вооружений калибром менее 100 мм начался в ЛНР
Отвод вооружений калибром менее 100 мм начался в ЛНР
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики переведена в состояние постоянной боевой готовности, заявил в четверг журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник снизил режим повышенной боевой готовности после прекращения обстрелов со стороны украинских силовиков.
"В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Луганской народной республики о снижении уровня боевой готовности подразделений Народной милиции, в связи с выполнением украинской стороной условия о прекращении обстрелов территории Луганской народной республики, подразделения Народной милиции переведены в состояние боевой готовности "Постоянная", - заявил Осадчий.
По словам Осадчего, личный состав сосредоточен на тренировках к проведению парада Победы в Великой Отечественной войне, запланированного на 24 июня, а также на проведении занятий по боевой подготовке.
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"Народная милиция по-прежнему контролирует ситуацию на линии боевого соприкосновения и готова, в случае провокации противника, к адекватной реакции для обеспечения безопасности наших граждан", - дополнил представитель оборонного ведомства республики.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Яков ОсадчийЛеонид ПасечникДонбассУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВ мире
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