Народную милицию ЛНР перевели в состояние постоянной боевой готовности

Отвод вооружений калибром менее 100 мм начался в ЛНР

ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики переведена в состояние постоянной боевой готовности, заявил в четверг журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник снизил режим повышенной боевой готовности после прекращения обстрелов со стороны украинских силовиков.

"В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Луганской народной республики о снижении уровня боевой готовности подразделений Народной милиции, в связи с выполнением украинской стороной условия о прекращении обстрелов территории Луганской народной республики, подразделения Народной милиции переведены в состояние боевой готовности "Постоянная", - заявил Осадчий.

По словам Осадчего, личный состав сосредоточен на тренировках к проведению парада Победы в Великой Отечественной войне, запланированного на 24 июня, а также на проведении занятий по боевой подготовке.

"Народная милиция по-прежнему контролирует ситуацию на линии боевого соприкосновения и готова, в случае провокации противника, к адекватной реакции для обеспечения безопасности наших граждан", - дополнил представитель оборонного ведомства республики.