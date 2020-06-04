СК возбудил уголовное дело о халатности после ЧП в Норильске

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. СК возбудил уголовное дело о халатности из-за "несвоевременного информирования" о чрезвычайной ситуации с разливом топлива в Норильске , сообщило ведомство на своем сайте

Официальный представитель СК Светлана Петренко добавила, что следователи в суде будут ходатайствовать об аресте начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО НТЭК Вячеслава Старостина, которого задержали накануне.

В ближайшее время ему предъявят обвинение. От дачи показаний мужчина отказался.

По информации следователей, 29 мая на ТЭЦ-3 из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара на землю вылилось 20 тысяч тонн дизельного топлива. Произошло возгорание, нефтепродукты попали в реку Амбарную и ручей. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

По предварительной оценке Росприроднадзора , ущерб может исчисляться десятками миллиардов рублей.

Президент объявил аварию чрезвычайной ситуацией федерального масштаба и поручил силовикам оценить работу местных чиновников.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках превышены в десятки тысяч раз.