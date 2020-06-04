СК расследует смерть женщины после пластической операции в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Учредитель и хирург частной клиники в . Учредитель и хирург частной клиники в Санкт-Петербурге задержан после гибели женщины, сделавшей пластическую операцию, сообщает пресс-служба городского управления СК

"В Санкт-Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть женщины", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, учредитель клиники, не имевшей лицензии, провел без необходимого оснащения пластическую операцию 62-летней женщине. После ухудшения состояния ее госпитализировали. Спустя два дня после операции женщина скончалась.

По предварительным данным, пациентка умерла от септического шока на фоне кровопотери.