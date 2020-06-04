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2020-06-04T11:45
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СК расследует смерть женщины после пластической операции в Петербурге
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РИА Новости

СК расследует смерть женщины после пластической операции в Петербурге

11:45 04.06.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Учредитель и хирург частной клиники в Санкт-Петербурге задержан после гибели женщины, сделавшей пластическую операцию, сообщает пресс-служба городского управления СК.
"В Санкт-Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть женщины", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, учредитель клиники, не имевшей лицензии, провел без необходимого оснащения пластическую операцию 62-летней женщине. После ухудшения состояния ее госпитализировали. Спустя два дня после операции женщина скончалась.
По предварительным данным, пациентка умерла от септического шока на фоне кровопотери.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека".
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
4 февраля, 21:42
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200004
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Следственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествия
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