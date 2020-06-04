Ученые СФУ прибыли на место ЧП в Норильске

Ранее в СК РФ сообщили, что задержанный по делу о разливе топлива начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин от дачи показаний отказался.

В Росприроднадзоре добавили, что никакого сжигания как способа утилизации разлившегося топлива не будет.

На месте аварии работают оперативная группа МЧС из 190 человек и 35 единиц техники. Им на помощь отправили еще 100 сотрудников Сибирского спасательного центра.

Ранее следователи завели еще три уголовных дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод.

Авария произошла 29 мая, однако местные чиновники сообщили о случившемся в МЧС лишь через два дня.

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под цистернами.

Из аварийной цистерны вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарную.

В Росприроднадзоре добавили, что никакого сжигания как способа утилизации разлившегося топлива не будет.

В Росприроднадзоре добавили, что никакого сжигания как способа утилизации разлившегося топлива не будет.

На месте аварии работают оперативная группа МЧС из 190 человек и 35 единиц техники. Им на помощь отправили еще 100 сотрудников Сибирского спасательного центра.

На месте аварии работают оперативная группа МЧС из 190 человек и 35 единиц техники. Им на помощь отправили еще 100 сотрудников Сибирского спасательного центра.

Ранее следователи завели еще три уголовных дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод.

Ранее следователи завели еще три уголовных дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод.

Авария произошла 29 мая, однако местные чиновники сообщили о случившемся в МЧС лишь через два дня.

Авария произошла 29 мая, однако местные чиновники сообщили о случившемся в МЧС лишь через два дня.

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под цистернами.

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под цистернами.

Из аварийной цистерны вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарную.

Из аварийной цистерны вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарную.

"Наши ученые прибыли в Норильск чтобы на месте оценить ситуацию и принимают участие в работе по устранению последствий", - сказала собеседница агентства.