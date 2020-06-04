Эксперты: завод термопереработки отходов под Казанью отвечает всем нормам

КАЗАНЬ, 4 июн - РИА Новости. Завод термической обработки отходов, который должен быть построен в Татарстане к 2022 году, соответствует международным требованиям и не нанесёт вреда атмосфере, заявили международные эксперты после оценки проекта татарстанского завода.
Завод планируется возвести на территории Осиновского сельского поселения в Зеленодольском районе Татарстана. Ранее в министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана сообщали, что проектно-сметная документация будущего завода термической обработки прошла процедуру государственной экологической экспертизы в департаменте Росприроднадзора по ПФО. Проект также получил положительное заключение Главгосэкспертизы РФ.
Президент Татарстана Рустам Минниханов, учитывая обеспокоенность жителей республики и для получения дополнительных гарантий безопасности предлагаемой технологии, инициировал также проведение дополнительной международной экспертизы проекта. Независимую экологическую оценку проекта завода провели эксперты немецких компаний Müller-BBM и LGA.
"Население должно понимать, что установка соответствует всем требованиям и не окажет вредного влияния на атмосферу", - сообщил журналистам в ходе онлайн-брифинга руководитель компании LGA Гюнтер Кнер.
Он отметил, что экспертами компании были проверены все критерии будущего завода, соблюдение норм охраны окружающей среды. При оценке, по его словам, учитывались действующие в Германии нормативы, и установка по термической обработке отходов, которую планируется построить в Татарстане, соответствуют по параметрам установкам, которые эксплуатируются и строятся в Германии.
"Этот завод, по моему мнению, мог бы быть построен и у нас. Я видел много проектов, которые соответствуют параметрам вашего завода", - сказал руководитель Müller-BBM Уолтер Гротц.
Эксперт добавил, что согласно расчетам, количество вредных веществ в выбросах завода в Осиново настолько мало, что его будет сложно измерить. "По расчетам, выбросы будут содержать буквально несколько процентов от средних значений, которые допускаются для таких установок. Практически будет невозможно замерить количество вредных веществ, которые будут находиться в выбросах данной установки", - отметил он.
Ранее Татарстан стал пилотным регионом, где в ближайшие годы должен быть построен мусоросжигательный завод наряду с четырьмя заводами в Подмосковье. Планируется, что объект возведут в посёлке Осиново вблизи Казани. Инвестором проекта выступает АО "РТ-Инвест", строительством займется его "дочка". Завод планируется построить к 2022 году. На эти цели будет выделено порядка 25 миллиардов рублей. По данным мэрии города, ежегодно жители столицы Татарстана вырабатывают 600 тысяч тонн мусора, сегодня 115 гектаров земли вокруг Казани уже заняты свалками. Если не решить вопрос утилизации мусора, через 20 лет свалки займут уже 200 гектаров земли. При этом выбросы вредных веществ от этих свалок приведут к существенным экологическим проблемам.