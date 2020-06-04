Российский посол и председатель сената Конго обсудили ситуацию с COVID-19

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Посол России в Республике Конго Георгий Чепик обсудил с председателем местного сената вопросы двусторонних отношений стран и ситуацию с COVID-19, сообщило российское посольство в Браззавиле.
"В ходе встречи были обсуждены некоторые вопросы российско-конголезских отношений, включая их торгово-экономическую составляющую и подготовку конголезских национальных кадров в российских вузах. В контексте ситуации с пандемией COVID-19 совместно высказано мнение относительно важности коллективных усилий всех государств в борьбе с этим вызовом", - говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
Отмечается, что в ходе встречи особый акцент был сделан на проблематике сохранения исторической памяти и необходимости борьбы с фальсификацией истории в контексте отмечаемого в текущем году 75-летия Победы антигитлеровской коалиции над нацизмом во Второй мировой войне.
"Председателю Сената РК было передано послание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации к парламентам иностранных государств по данному вопросу", - добавили в посольстве РФ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.