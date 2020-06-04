Российский посол и председатель сената Конго обсудили ситуацию с COVID-19

"В ходе встречи были обсуждены некоторые вопросы российско-конголезских отношений, включая их торгово-экономическую составляющую и подготовку конголезских национальных кадров в российских вузах. В контексте ситуации с пандемией COVID-19 совместно высказано мнение относительно важности коллективных усилий всех государств в борьбе с этим вызовом", - говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.