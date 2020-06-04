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2020-06-04T10:53
https://ria.ru/20200604/1572445908.html
Российский посол и председатель сената Конго обсудили ситуацию с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

Российский посол и председатель сената Конго обсудили ситуацию с COVID-19

10:53 04.06.2020
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Посол России в Республике Конго Георгий Чепик обсудил с председателем местного сената вопросы двусторонних отношений стран и ситуацию с COVID-19, сообщило российское посольство в Браззавиле.
"В ходе встречи были обсуждены некоторые вопросы российско-конголезских отношений, включая их торгово-экономическую составляющую и подготовку конголезских национальных кадров в российских вузах. В контексте ситуации с пандемией COVID-19 совместно высказано мнение относительно важности коллективных усилий всех государств в борьбе с этим вызовом", - говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
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Отмечается, что в ходе встречи особый акцент был сделан на проблематике сохранения исторической памяти и необходимости борьбы с фальсификацией истории в контексте отмечаемого в текущем году 75-летия Победы антигитлеровской коалиции над нацизмом во Второй мировой войне.
"Председателю Сената РК было передано послание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации к парламентам иностранных государств по данному вопросу", - добавили в посольстве РФ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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