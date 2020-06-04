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Туризм
2020-06-04T10:57
https://ria.ru/20200604/1572445173.html
Выяснилось, как туристы планируют экономить на поездках после пандемии
https://cdn24.img.ria.ru/images/155909/58/1559095808_0:188:2000:1313_1036x0_80_0_0_66aae4f1cb55562ae7c2f716aa4ab8b4.jpg
РИА Новости

Выяснилось, как туристы планируют экономить на поездках после пандемии

10:57 04.06.2020
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© Фото : Александр АндреевОстров Ко Хе Банан Бич
Остров Ко Хе Банан Бич
© Фото : Александр Андреев
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, собираются ли они экономить на путешествиях после пандемии и как будут это делать, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1864 пользователей и выяснили, что для 18 процентов из них снижение затрат станет необходимостью. Примерно каждый четвертый ответил, что и прежде старались путешествовать бюджетно и продолжит делать это так же. Столько же опрошенных выбрали ответ "не знаю".
"Все будет зависеть от новых цен на билеты и отели", — отметили 16 процентов туристов. Лишь 15 процентов сообщили, что категорически не готовы экономить на поездках.
Если придется сокращать бюджет, то больше половины путешественников, (52 процента) готовы отказаться от спонтанных покупок в отпуске. На втором месте по популярности — отказ от питания в ресторане: готовить самостоятельно согласны 38 процентов опрошенных.
Сократить почти до нуля траты на развлечения могут 35 процентов респондентов, а 33 процента планируют перестать пользоваться такси и арендой авто. Больше четверти (28 процентов) туристов не будут привозить друзьям и родственникам сувениры. Наименее популярная мера — отказ от гостиниц в пользу более дешевых хостелов: останавливаться в последних готовы всего 22 процента пользователей.
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Сократить количество туров готовы далеко не все: 28 процентов путешественников отказались делать это, поскольку они и без того мало ездят. 18 процентов ответили, что все будет зависеть от финансового положения, а семь процентов клиентов совсем не согласны путешествовать меньше.
Между тем, 19 процентов опрошенных считают, что сейчас нет необходимости в поездках, поэтому их число можно и уменьшить. У восьми процентов респондентов сейчас нет настроения путешествовать. Каждый пятый сообщил, что пока не знает, будет ли что-то менять.
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