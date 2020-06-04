ФССП начала принудительное взыскание штрафов с Facebook и Twitter

Сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в Басманном суде перед началом заседания по избранию меры пресечения задержанному сенатору Рауфу Арашукову. 30 января 2019

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Российские приставы начали процесс по принудительному взысканию штрафов по четыре миллиона рублей с Facebook и Российские приставы начали процесс по принудительному взысканию штрафов по четыре миллиона рублей с Facebook и Twitter , следует из базы данных ФССП

Исполнительные производства на обе американские корпорации открыли 2 июня. Кроме того, с Facebook с минувшего октября пытаются взыскать еще три тысячи рублей, но детали не уточняются.

Штрафы на Facebook и Twitter в феврале наложил мировой суд в Москве из-за того, что те не стали сообщать Роскомнадзору , локализовали ли они базы данных о российских пользователях в России, как того требует закон о персональных данных от 2015 года.

Нарушителей вносят в специальный реестр, их ресурсы могут заблокировать. Это относится как к российским, так и к зарубежным компаниям.