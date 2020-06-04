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2020-06-04T11:16
https://ria.ru/20200604/1572444772.html
ФССП начала принудительное взыскание штрафов с Facebook и Twitter
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РИА Новости

ФССП начала принудительное взыскание штрафов с Facebook и Twitter

10:41 04.06.2020 (обновлено: 11:16 04.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в Басманном суде перед началом заседания по избранию меры пресечения задержанному сенатору Рауфу Арашукову. 30 января 2019
Сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в Басманном суде перед началом заседания по избранию меры пресечения задержанному сенатору Рауфу Арашукову. 30 января 2019
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Российские приставы начали процесс по принудительному взысканию штрафов по четыре миллиона рублей с Facebook и Twitter, следует из базы данных ФССП.
Исполнительные производства на обе американские корпорации открыли 2 июня. Кроме того, с Facebook с минувшего октября пытаются взыскать еще три тысячи рублей, но детали не уточняются.
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Штрафы на Facebook и Twitter в феврале наложил мировой суд в Москве из-за того, что те не стали сообщать Роскомнадзору, локализовали ли они базы данных о российских пользователях в России, как того требует закон о персональных данных от 2015 года.
Нарушителей вносят в специальный реестр, их ресурсы могут заблокировать. Это относится как к российским, так и к зарубежным компаниям.
Кроме того, в декабре президент подписал закон о миллионных штрафах за нарушения указанных требований. В первый раз юридическим лицам могут назначить до шести миллионов рублей, за повторное нарушение — до 18 миллионов.
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)МоскваTwitterОбщество
Популярные комментарии
Будут на двери гадости писать и угрожать по телефону сотрудников похитить? :))
4 июня, 11:17
True Story
81200234
С октября пытаются взыскать с Facebook 3 тысячи рублей.Вы серьезно?Они что,маску наполовину или одну перчатку надели?
4 июня, 11:31
Олег 84
131401024
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