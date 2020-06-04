ФССП начала принудительное взыскание штрафов с Facebook и Twitter

Исполнительные производства на обе американские корпорации открыли 2 июня. Кроме того, с Facebook с минувшего октября пытаются взыскать еще три тысячи рублей, но детали не уточняются.
Штрафы на Facebook и Twitter в феврале наложил мировой суд в Москве из-за того, что те не стали сообщать Роскомнадзору, локализовали ли они базы данных о российских пользователях в России, как того требует закон о персональных данных от 2015 года.
Нарушителей вносят в специальный реестр, их ресурсы могут заблокировать. Это относится как к российским, так и к зарубежным компаниям.
Кроме того, в декабре президент подписал закон о миллионных штрафах за нарушения указанных требований. В первый раз юридическим лицам могут назначить до шести миллионов рублей, за повторное нарушение — до 18 миллионов.