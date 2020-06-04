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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T10:39
https://ria.ru/20200604/1572444571.html
В России выздоровели более 200 тысяч пациентов с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572040547_0:53:3106:1800_1036x0_80_0_0_741776a6e2397f67f456fea8cb85b27b.jpg
РИА Новости

В России выздоровели более 200 тысяч пациентов с коронавирусом

10:39 04.06.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Число выздоровевших от COVID-19 в РФ превысило 200 тысяч человек, за сутки выписаны 8 666 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки выписано 8 666 человек... За весь период выписано 204 623", - говорится в сообщении.
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В частности, 3061 человек был выписан в Москве, 566 - в Подмосковье, 364 - в Санкт-Петербурге, 305 - в Северной Осетии, 227 - в Ингушетии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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