В России выздоровели более 200 тысяч пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Число выздоровевших от COVID-19 в РФ превысило 200 тысяч человек, за сутки выписаны 8 666 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки выписано 8 666 человек... За весь период выписано 204 623", - говорится в сообщении.
В частности, 3061 человек был выписан в Москве, 566 - в Подмосковье, 364 - в Санкт-Петербурге, 305 - в Северной Осетии, 227 - в Ингушетии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.