Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировали в Москве

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Наибольшее число случаев заболевания COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 1998, Подмосковье - 767, Санкт-Петербурге - 375, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Накануне число выявленных случаев коронавируса в Москве за сутки впервые с 23 апреля составило менее 2 тысяч.
"Распределение по субъектам: Москва - 1998, Московская область - 767, Санкт-Петербург - 375", - говорится в сообщении оперативного штаба в четверг.
Еще 319 случаев были зарегистрированы за сутки в Нижегородской области, 298 - в Свердловской, 184 - в Ростовской.
Наименьшее число новых случаев за сутки выявлено в Курганской и Сахалинской областях и Чукотском автономном округе - по четыре, а также в Севастополе и Ненецком автономном округе - по одному.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.