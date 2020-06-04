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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T10:39
https://ria.ru/20200604/1572444503.html
Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировали в Москве
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572223697_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_8951d5b6591b973fbd5cf08a66249611.jpg
РИА Новости

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировали в Москве

10:39 04.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковФельдшер
Фельдшер
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Фельдшер. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Наибольшее число случаев заболевания COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 1998, Подмосковье - 767, Санкт-Петербурге - 375, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Накануне число выявленных случаев коронавируса в Москве за сутки впервые с 23 апреля составило менее 2 тысяч.
"Распределение по субъектам: Москва - 1998, Московская область - 767, Санкт-Петербург - 375", - говорится в сообщении оперативного штаба в четверг.
Еще 319 случаев были зарегистрированы за сутки в Нижегородской области, 298 - в Свердловской, 184 - в Ростовской.
Наименьшее число новых случаев за сутки выявлено в Курганской и Сахалинской областях и Чукотском автономном округе - по четыре, а также в Севастополе и Ненецком автономном округе - по одному.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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