Проверка Росприроднадзора в Норильске займет порядка 20 дней

Как сообщила Радионова, Росприроднадзор перебросил дополнительные силы лаборатории в Норильск, отбор проб проводится ежедневно, специалисты берут по 15 проб в сутки, и их количество наращивается каждый день.

"Мы следим за тем, чтобы не допустить пропуска нефтепродуктов дальше боновых заграждений. По результатам данных нам поручений представителями прокуратуры в настоящий момент мы проводим внеплановую проверку, для этого мы усилили представительство Росприроднадзора в городе. Проверка займет порядка 20 дней. По ее результатам будет составлен акт, виновные лица будут привлечены к ответственности", - приводятся слова Радионовой в официальном канале "Норникеля" в Telegram.