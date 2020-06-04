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2020-06-04T10:16
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МВД проводит проверку после падения ребенка с 12-го этажа в Петербурге
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РИА Новости

МВД проводит проверку после падения ребенка с 12-го этажа в Петербурге

10:16 04.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Полиция проводит проверку в отношении родителей выпавшей из окна 12-го этажа трехлетней девочки в Петербурге, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.
По данным пресс-службы, инцидент произошел вечером в среду в доме на улице Вавиловых.
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"Известно, что в этот момент родители находились в квартире в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ребенок с различными травмами в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу... Проводится проверка в отношении родителей, не уследивших за трехлетним ребенком", - говорится в сообщении.
В отношении родителей составлены административные протоколы по статье 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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