МВД проводит проверку после падения ребенка с 12-го этажа в Петербурге

По данным пресс-службы, инцидент произошел вечером в среду в доме на улице Вавиловых.

"Известно, что в этот момент родители находились в квартире в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ребенок с различными травмами в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу... Проводится проверка в отношении родителей, не уследивших за трехлетним ребенком", - говорится в сообщении.