ПСБ начал выдавать ипотеку военнослужащим по госпрограмме под 5,85%

Максимальная сумма кредита при первоначальном взносе 20% от стоимости квартиры составляет 3,79 миллиона рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Для других регионов эта сумма составляет 3 миллиона рублей. Программа действует до 1 ноября 2020 года.

"Сегодня на долю банка приходится более 40% всех ипотечных займов этой категории клиентов. Из них около 70% приобретают жилье без дополнительных финансовых вложений, используя только средства целевого жилищного займа и ипотечный кредит ПСБ. Программа "Военная ипотека 2020", благодаря низкой ставке, будет широко востребована и позволит тысячам военнослужащих улучшить жилищные условия", - привели в банке комментарий руководителя центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марины Заботиной.