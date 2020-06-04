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2020-06-04T10:08
https://ria.ru/20200604/1572442300.html
ПСБ начал выдавать ипотеку военнослужащим по госпрограмме под 5,85%
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РИА Новости

ПСБ начал выдавать ипотеку военнослужащим по госпрограмме под 5,85%

10:08 04.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) снизил ставку по ипотечным кредитам в рамках госпрограммы "Военная ипотека 2020" до 5,85% на весь срок кредитования; по этой программе военнослужащие могут приобрести недвижимость на первичном рынке на этапе строительства или в уже построенном доме, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.
Максимальная сумма кредита при первоначальном взносе 20% от стоимости квартиры составляет 3,79 миллиона рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Для других регионов эта сумма составляет 3 миллиона рублей. Программа действует до 1 ноября 2020 года.
"Сегодня на долю банка приходится более 40% всех ипотечных займов этой категории клиентов. Из них около 70% приобретают жилье без дополнительных финансовых вложений, используя только средства целевого жилищного займа и ипотечный кредит ПСБ. Программа "Военная ипотека 2020", благодаря низкой ставке, будет широко востребована и позволит тысячам военнослужащих улучшить жилищные условия", - привели в банке комментарий руководителя центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марины Заботиной.
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
2 июня, 19:10
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ПромсвязьбанкНовости компаний - Экономика
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