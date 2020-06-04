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2020-06-04T10:05
https://ria.ru/20200604/1572442059.html
Более тысячи человек участвовали в репетиции парада Победы в Волгограде
https://cdn24.img.ria.ru/images/151928/17/1519281790_0:356:3795:2491_1036x0_80_0_0_df3a8ed6951490603b2eb8750802ff89.jpg
РИА Новости

Более тысячи человек участвовали в репетиции парада Победы в Волгограде

10:05 04.06.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичВид на Волгоград
Вид на Волгоград
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Вид на Волгоград. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 4 июн – РИА Новости. Военные в Волгограде провели первую сводную тренировку парада Победы, в нем приняли участие более одной тысячи человек, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).
На территории ЮВО 24 июня будет проведено 10 военных парадов: в городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в городах дислокации штабов объединений военного округа Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске.
По информации ЮВО, в четверг личный состав волгоградского гарнизона провел первую репетицию парада. "К репетиции привлечено более одной тысячи участников, в том числе военнослужащие ЮВО, расчет УФСИН по Волгоградской области, расчет оперативного назначения войск национальной гвардии, расчет ГУ МЧС России по Волгоградской области, расчет Волгоградского отделения казачьего войска Донского", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при подготовке к параду соблюдаются противоэпидемиологические меры: проводится дезинфекция транспорта, участники обеспечены перчатками и масками. Кроме того, военные прошли тестирование на коронавирус.
По информации ЮВО, в параде Победы в Волгограде примет участие военная и ретротехника, репетиции колонн техники начнутся на следующей неделе.
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75 лет Великой ПобедыЮжный военный округПарад ПобедыВолгоград
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