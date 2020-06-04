Более тысячи человек участвовали в репетиции парада Победы в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 4 июн – РИА Новости. Военные в Военные в Волгограде провели первую сводную тренировку парада Победы, в нем приняли участие более одной тысячи человек, сообщает пресс-служба Южного военного округа ( ЮВО ).

На территории ЮВО 24 июня будет проведено 10 военных парадов: в городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в городах дислокации штабов объединений военного округа Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске.

По информации ЮВО, в четверг личный состав волгоградского гарнизона провел первую репетицию парада. "К репетиции привлечено более одной тысячи участников, в том числе военнослужащие ЮВО, расчет УФСИН по Волгоградской области, расчет оперативного назначения войск национальной гвардии, расчет ГУ МЧС России по Волгоградской области, расчет Волгоградского отделения казачьего войска Донского", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при подготовке к параду соблюдаются противоэпидемиологические меры: проводится дезинфекция транспорта, участники обеспечены перчатками и масками. Кроме того, военные прошли тестирование на коронавирус.