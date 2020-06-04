НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июн – РИА Новости. Индия подтвердила участие своего контингента в параде Победы 24 июня, сообщил российским журналистам посол России в Индии Николай Кудашев.
В конце мая президент России Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.
"С нетерпением ожидаем прохода по Красной площади индийских военнослужащих. В настоящее время согласуем с партнерами практические аспекты предстоящего мероприятия. В частности, предполагается, что в дикторском тексте по время прохода парадного расчета будут отмечены как вклад Индии в победу над фашизмом, так и факт награждения в 1944 году индийских солдат Орденами Красной Звезды", - сказал посол.
В 1944 году за содействие в снабжении советских вооруженных сил двое индийских военнослужащих, которые обеспечивали транзит военных материалов через Иран, были награждены Орденами Красной Звезды.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия пригласила парадные расчеты 19 государств поучаствовать в параде Победы на Красной площади.
Как сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин, иностранные участники и гости парада Победы в Москве пройдут осмотр и сдадут тесты на COVID-19 после прибытия в Россию.