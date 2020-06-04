ВС подтвердил незаконность вывода 50 миллиардов рублей из "Рост банка"

Сделка на столь крупную сумму прошла в сентябре 2017 года, когда санацию "Рост банка" проводил основной акционер Бинбанка Шишханов. "Рост банк" получил межбанковские кредиты от Бинбанка и направил заемные средства на увеличение уставного капитала "дочки".

Верховный суд России в апреле оставил в силе судебные акты о незаконности аналогичной сделки, совершенной в тот же период, – по внесению "Рост банком" 205 миллиардов рублей в уставный капитал дочернего ООО "Рост Инвестиции".