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2020-06-04T09:39
https://ria.ru/20200604/1572440519.html
ВС подтвердил незаконность вывода 50 миллиардов рублей из "Рост банка"
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РИА Новости

ВС подтвердил незаконность вывода 50 миллиардов рублей из "Рост банка"

09:34 04.06.2020 (обновлено: 09:39 04.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Верховный суд России не будет пересматривать судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые признали незаконным внесение в 2017 году "Рост банком", подконтрольным тогда Микаилу Шишханову, 50 миллиардов рублей в уставный капитал дочернего ООО "Рост Капитал".
Как следует из появившейся в четверг записи в картотеке арбитражных дел, решение отклонить кассационную жалобу Шишханова и двух других бывших руководителей "Рост банка" Александра Лукина и Кирилла Любенцова судья Наталья Чучунова приняла еще 12 мая, однако текст определения ВС РФ на данный момент еще не опубликован.
Сделка на столь крупную сумму прошла в сентябре 2017 года, когда санацию "Рост банка" проводил основной акционер Бинбанка Шишханов. "Рост банк" получил межбанковские кредиты от Бинбанка и направил заемные средства на увеличение уставного капитала "дочки".
Как установил Девятый арбитражный апелляционный суд, данная сделка была связана единым умыслом с последующими сделками, по которым "дочка" банка приобретала по завышенным ценам активы у компаний, аффилированных с его бенефициарами, в частности, с Шишхановым и Михаилом Гуцериевым. Часть денег была также потрачена на погашение долгов компаний бенефициаров "Рост банка" перед самим банком. Суд квалифицировал сделку как совершенную со злоупотреблением правом. С выводами апелляционной инстанции согласился и арбитражный суд Московского округа.
Передачу "Рост Капиталу" 50 миллиардов рублей оспорил в суде в 2018 году банк "Траст", к которому был присоединен "Рост банк". Арбитражный суд Москвы в марте 2019 года отклонил иск, однако вышестоящие инстанции поддержали "Траст". Третьими лицами к процессу привлечены бывшие топ-менеджеры "Рост банка" - Шишханов, Михаил, Саид и Саит-Салам Гуцериевы, Авет Миракян, Сергей Попов, Олег Андриянкин, Александр Волченко, Александр Лукин, а также ряд других лиц и компаний.
Верховный суд России в апреле оставил в силе судебные акты о незаконности аналогичной сделки, совершенной в тот же период, – по внесению "Рост банком" 205 миллиардов рублей в уставный капитал дочернего ООО "Рост Инвестиции".
ЦБ РФ в 2014 году принял решение о санации "Рост банка", входившего на тот момент в топ-100 в России. Санатором был назначен Бинбанк. Спустя год единоличным санатором стал Шишханов, выкупивший акции "Рост банка" у подконтрольного Бинбанка. В сентябре 2017 года "Рост банку" и Бинбанку снова потребовалась финансовая поддержка: ЦБ забрал обоих в свой Фонд консолидации банковского сектора. На восстановление платежеспособности "Рост банка" потребовалось финансирование со стороны ЦБ в размере 779 миллиардов рублей.
Офис банка Открытие на улице Большая Якиманка в Москве
5 сентября 2019, 10:43
Бывший топ-менеджер "Открытия" Тарабрин вернет банку 52,2 миллиона рублей
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Саит-Салам ГуцериевТРАСТЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Михаил ГуцериевСергей ПоповМоскваВооруженные силы РФРост БанкАлександр ЛукинМикаил ШишхановЭкономика
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