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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T09:19
https://ria.ru/20200604/1572439755.html
Трамп заявил о перерыве в общении с Си Цзиньпином
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572215204_0:154:2338:1469_1036x0_80_0_0_04eb39812024dc0c56f31d679af5cb41.jpg
РИА Новости

Трамп заявил о перерыве в общении с Си Цзиньпином

09:19 04.06.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп во время брифинга в розовом саду возле Белого дома
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в розовом саду возле Белого дома
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax заявил, что уже давно не общался с лидером Китая Си Цзиньпином.
Он заявил, что считает Китай ответственным за последствия пандемии COVID-19, поскольку власти были обязаны сдержать распространение вируса еще на начальном этапе.
Тем не менее, Трамп отметил, что вопрос введения персональных санкций против Си Цзиньпина не рассматривается.
Президент США упомянул о торговых отношениях с Китаем, подчеркнув, что, из-за введения американских санкций, прошлый год стал самым неблагополучным для китайской экономики за последние 67 лет. Несмотря на это, странам удалось заключить торговое соглашение, которое стало "одним из самых великих в истории", добавил он.
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Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается почти 6,3 миллиона инфицированных, 379 тысяч из них умерли.
Вашингтон не раз обвинял Пекин в ответственности за распространение коронавируса. Китайские власти претензии отвергают.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСи ЦзиньпинВОЗКитайСШАВ мире
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