Трамп заявил о перерыве в общении с Си Цзиньпином

Тем не менее, Трамп отметил, что вопрос введения персональных санкций против Си Цзиньпина не рассматривается.

Президент США упомянул о торговых отношениях с Китаем, подчеркнув, что, из-за введения американских санкций, прошлый год стал самым неблагополучным для китайской экономики за последние 67 лет. Несмотря на это, странам удалось заключить торговое соглашение, которое стало "одним из самых великих в истории", добавил он.